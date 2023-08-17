قائمة أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس 17 أغسطس بعد تراجع فول الصويا

شهدت أسعار الأعلاف استقرارا اليوم الخميس 17 أغسطس في الأسواق، ونستعرض في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس 17 أغسطس في بورصة الدواجن.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس 17 أغسطس

تراجعت أسعار صويا 46% (محلي) اليوم الخميس في بورصة الدواجن لتسجل 27500 جنيه للطن، حيث تراجعت 500 جنيه في الطن.

تراجعت أسعار صويا 46% (مستورد ) اليوم الخميس في بورصة الدواجن لتسجل 27500 جنيه للطن، حيث تراجعت 500 جنيه في الطن.

تراجعت أسعار صويا 44% اليوم الخميس في بورصة الدواجن لتسجل 26000 جنيه للطن، حيث تراجعت 500 جنيه في الطن.

أسعار الذرة الصفراء اليوم الخميس

استقرت أسعار ذرة صفراء برازيلي اليوم في بورصة الدواجن لتسجل 13500 جنيه للطن صب أرضه.

استقرت أسعار ذرة صفراء ارجنتينى اليوم في بورصة الدواجن لتسجل 13500 جنيه للطن صب أرضه.

استقرت أسعار ذرة صفراء أمريكي اليوم في بورصة الدواجن لتسجل 11500 جنيه للطن صب أرضه.

استقرت أسعار ذرة صفراء أوكراني اليوم في بورصة الدواجن لتسجل 11800 جنيه للطن صب أرضه.

استقرت أسعار ذرة صفراء أمريكي اليوم في بورصة الدواجن لتسجل 11800 جنيه للطن صب أرضه.

استقرت أسعار ذرة صفراء روماني اليوم في بورصة الدواجن لتسجل 11800 جنيه للطن صب أرضه.

استقرت أسعار ذرة صفراء صربي اليوم في بورصة الدواجن لتسجل 11800 جنيه للطن صب أرضه.

استقرت أسعار ذرة صفراء بلغاري اليوم في بورصة الدواجن لتسجل 11800 جنيه للطن صب أرضه.

اسعار زيت صويا منزوع ومكرر اليوم الخميس

زيت صويا منزوع اليوم في بورصة الدواجن 42500 جنيه للطن.

زيت صويا مكرر اليوم في بورصة الدواجن 43500 جنيه للطن.

بذرة فول الصويا اليوم في بورصة الدواجن 27000 جنيه للطن.

أسعار كسب عباد اليوم الخميس 17 أغسطس

كسب عباد 36% اليوم في بورصة الدواجن 16000 جنيه للطن.

دي دي جي إس 27% اليوم في بورصة الدواجن 24000 جنيه للطن.

جيلوتين مستورد 60% اليوم في بورصة الدواجن 47500 جنيه للطن.

قشر فول الصويا اليوم في بورصة الدواجن 7500 جنيه للطن.

تراجعت أسعار ردة (نخالة) اليوم في بورصة الدواجن 8100 جنيه للطن.