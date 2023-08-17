الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

قائمة أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس 17 أغسطس بعد تراجع فول الصويا

أعلاف
أعلاف

شهدت أسعار الأعلاف استقرارا اليوم الخميس 17 أغسطس في الأسواق، ونستعرض في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس 17 أغسطس في بورصة الدواجن.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس 17 أغسطس 

تراجعت أسعار صويا 46% (محلي) اليوم الخميس في بورصة الدواجن لتسجل 27500 جنيه للطن، حيث تراجعت 500 جنيه في الطن.

تراجعت أسعار صويا 46% (مستورد ) اليوم الخميس في بورصة الدواجن لتسجل 27500 جنيه للطن، حيث تراجعت 500 جنيه في الطن.

تراجعت أسعار صويا 44%  اليوم الخميس في بورصة الدواجن لتسجل 26000 جنيه للطن، حيث تراجعت 500 جنيه في الطن.

أسعار الذرة الصفراء اليوم الخميس

استقرت أسعار ذرة صفراء برازيلي اليوم في بورصة الدواجن لتسجل 13500 جنيه للطن صب أرضه.

استقرت أسعار ذرة صفراء ارجنتينى اليوم في بورصة الدواجن لتسجل 13500 جنيه للطن صب أرضه.

استقرت أسعار ذرة صفراء أمريكي اليوم في بورصة الدواجن لتسجل 11500 جنيه للطن صب أرضه.

استقرت أسعار ذرة صفراء أوكراني  اليوم في بورصة الدواجن لتسجل 11800 جنيه للطن صب أرضه.

استقرت أسعار ذرة صفراء أمريكي اليوم في بورصة الدواجن لتسجل 11800 جنيه للطن صب أرضه.

استقرت أسعار ذرة صفراء روماني اليوم في بورصة الدواجن لتسجل 11800 جنيه للطن صب أرضه.

استقرت أسعار ذرة صفراء صربي اليوم في بورصة الدواجن لتسجل 11800 جنيه للطن صب أرضه.

استقرت أسعار ذرة صفراء بلغاري  اليوم في بورصة الدواجن لتسجل 11800 جنيه للطن صب أرضه.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء 16-8-2023

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء 9-8-2023

الذرة البرازيلي بـ14200 جنيه.. أسعار أعلاف الدواجن اليوم في بورصة السلع

اسعار زيت صويا منزوع ومكرر اليوم الخميس 

زيت صويا منزوع  اليوم في بورصة الدواجن 42500 جنيه للطن.

زيت صويا مكرر اليوم في بورصة الدواجن 43500 جنيه للطن.

 بذرة فول الصويا  اليوم في بورصة الدواجن 27000 جنيه للطن.

أسعار كسب عباد اليوم الخميس 17 أغسطس

كسب عباد 36%  اليوم في بورصة الدواجن 16000 جنيه للطن.

 دي دي جي إس 27%  اليوم في بورصة الدواجن  24000 جنيه للطن.

جيلوتين مستورد 60%  اليوم في بورصة الدواجن 47500 جنيه للطن.

قشر فول الصويا  اليوم في بورصة الدواجن 7500 جنيه للطن.

 تراجعت أسعار ردة (نخالة) اليوم في بورصة الدواجن 8100 جنيه للطن.

أسعار ذرة صفراء برازيلي أسعار ذرة صفراء أرجنتيني أسعار ذرة صفراء أمريكي أسعار ذرة صفراء أوكراني أسعار الذرة الصفراء اليوم الخميس

الأكثر قراءة

"الأرصاد": متوقع سقوط أمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

تسهيلات لمواطنى 180 دولة للحصول على تأشيرات السياحة المصرية

مسؤولو "الإسكان" يتفقدون وحدات محدودي الدخل في حدائق العاصمة

تجمع بريكس.. فرصة لدخول مصر "غول اقتصادى عالمى"

طمأنة الرئيس بأن الأزمة الاقتصادية ستصبح تاريخًا وحفاوة استقباله بمطروح أبرز اهتمامات الصحف

صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسى العمل لتقليل تأثير الأزمة الاقتصادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس