الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء 16-8-2023

اعلاف
اعلاف

شهدت أسعار الأعلاف استقرارا اليوم الأربعاء 16 في الأسواق، ونستعرض في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء 16 أغسطس في بورصة الدواجن.

أسعار الذرة الصفراء اليوم الأربعاء 

ارتفعت أسعار ذرة صفراء برازيلي اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن لتسجل 13200 جنيها للطن صب أرضه، بمقدار تغير 100 جنيها زيادة في الطن.

ارتفعت أسعار ذرة صفراء ارجنتينى اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن لتسجل 13200 جنيها للطن صب أرضه، بمقدار تغير 100 جنيها زيادة في الطن.

ارتفعت أسعار ذرة صفراء أمريكي اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن لتسجل 11500 جنيها للطن صب أرضه، بمقدار تغير 400 جنيها زيادة في الطن.

ارتفعت أسعار ذرة صفراء أوكراني  اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن لتسجل 11500 جنيها للطن صب أرضه، بمقدار تغير 400 جنيها زيادة في الطن.

ارتفعت أسعار ذرة صفراء أمريكي اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن لتسجل 11500 جنيها للطن صب أرضه، بمقدار تغير 400 جنيها زيادة في الطن.

ارتفعت أسعار ذرة صفراء روماني اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن لتسجل 11500 جنيها للطن صب أرضه، بمقدار تغير 400 جنيها زيادة في الطن.

ارتفعت أسعار ذرة صفراء صربي اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن لتسجل 11500 جنيها للطن صب أرضه، بمقدار تغير 400 جنيها زيادة في الطن.

ارتفعت أسعار ذرة صفراء بلغاري  اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن لتسجل 11500 جنيها للطن صب أرضه، بمقدار تغير 400 جنيها زيادة في الطن.

أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء 15-8-2023

شعبة الدواجن: الحل الأمثل للخروج من أزمة الأعلاف هو التوسع في الرقعة الزراعية

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الإثنين 14-8-2023

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محاصيل الأعلاف الخضراء

أسعار الصويا اليوم الأربعاء 16 أغسطس 

سجلت أسعار صويا 46 % (محلي) اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن 27000 جنيه للطن.

صويا 46% (مستورده)  اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن 27000 جنيها للطن.

زيت صويا منزوع  اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن 42500 جنيها للطن .

زيت صويا مكرر اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن 43500 جنيها للطن.

 بذرة فول الصويا  اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن 27000 جنيها للطن.

أسعار كسب عباد اليوم الأربعاء 15 أغسطس 

كسب عباد 36%  اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن 16000 جنيها للطن.

 دي دي جي إس 27%  اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن  24000 جنيها للطن.

جيلوتين مستورد 60%  اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن 47500 جنيها للطن.

قشر فول الصويا  اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن 7500 جنيها للطن.

 تراجعت أسعار ردة ( نخالة )  اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن 8100 جنيها للطن .

أسعار ذرة صفراء برازيلي أسعار ذرة صفراء أرجنتيني أسعار ذرة صفراء أمريكي أسعار الذرة الصفراء اليوم الأربعاء جيلوتين مستورد

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