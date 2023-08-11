"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محاصيل الأعلاف الخضراء

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محاصيل الأعلاف الخضراء الشتوية والصيفية مراعاتها، خلال شهر أغسطس.

وتمثلت التوصيات في الآتي:

محاصيل العلف الصيفية:

• استمرار عملية الحش والتسميد والري في المساحات المخصصة للحش.

البرسيم الحجازي:

• يتم دراس البرسيم الحجازي للحصول على بذرة منه.

• يتم الغربلة وإعداد التقاوي للفحص والاعتماد ونقلها مكان البيع المخصص لها.

• يتم أخذ حشة من الحقول الغير مخصصة لإنتاج البذرة.