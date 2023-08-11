الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محاصيل الأعلاف الخضراء

اعلاف خضراء
اعلاف خضراء

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محاصيل الأعلاف الخضراء الشتوية والصيفية مراعاتها، خلال شهر أغسطس.

وتمثلت التوصيات في الآتي:
محاصيل العلف الصيفية:
• استمرار عملية الحش والتسميد والري في المساحات المخصصة للحش.
البرسيم الحجازي:
• يتم دراس البرسيم الحجازي للحصول على بذرة منه.
• يتم الغربلة وإعداد التقاوي للفحص والاعتماد ونقلها مكان البيع المخصص لها.
• يتم أخذ حشة من الحقول الغير مخصصة لإنتاج البذرة.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محاصيل الأعلاف الخضراء الشتوية

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