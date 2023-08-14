الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الإثنين 14-8-2023

اعلاف
اعلاف

شهدت أسعار الأعلاف اليوم، الإثنين، استقرارًا في الأسواق، حيث سجل سعر طن الذرة أرجنتيني 12800 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة برازيلي 12800 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة أوكراني 11000 جنيه، وسجل سعر إردب الذرة الرفيعة محلى حورس 1800 جنيه، في حين سجل سعر أردب الذرة الشامية 1750 جنيهًا.

وبلغ سعر طن كورن فلاك ذرة أرجنتيني 13500جنيه، فيما بلغ سعر بذرة الصويا SBمستورد 40300 جنيه، وبلغ كسب صويا محلي 44% 27000 جنيه، كما بلغ سعر طن كسب صويا 46% محلى 28000 جنيه، في حين بلغ سعر كسب صويا مستورد 27500 جنيه.

وسجل سعر طن صويا فول فات مستورد 36900 جنيه أرضه، فيما سجل صويا فول فات محلى 36500جنيه أرضه، بينما سجل سعر صويا هاي فات 43% مستورد 28600 جنيه أرضه، فيما سجل سعر صويا هاي فات 43% محليا 23800 جنيه أرضه.

وبلغ سعر كسب عباد + 36% 17000 جنيه، في حين بلغ جيلوتين مستورد 48000 جنيه، وبلغ سعر طن ردة بران محلي 8000 جنيه، في حين بلغ سعر جيلوتين محلى 48500 جنيه، وبلغ سعر طن النخالة الخشنة 11000 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح جديد 250 جنيهًا.

وسجل طن أعلاف بادي 22200 جنيه، كما سجل طن العلف نامي 22000 جنيه للطن، في حين سجل طن العلف ناهي 21850 جنيهًا للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى 21650 جنيهًا للطن، وسجل طن العلف بياض 21450 جنيهًا، كما سجل طن العلف بياض17% 20800 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16% 20700 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14% 20500 جنيه.

الردة ب8000 جنيه أسعار الأعلاف الاسواق

الأكثر قراءة

أسامة الشيخ رئيسًا لقطاع قنوات الرياضة بالشركة المتحدة

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

المتهم بقتل ابن خالته في المطرية: قتلته عشان ضرب والدي وشتمه

استمرار انخفاض الحرارة.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

رفع الراية الحمراء على شواطئ الإسكندرية.. والمصايف تحذر المصطافين

"ثأر بعد 5 سنوات".. حل لغز مقتل عامل برصاصة فى أطفيح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

وائل لطفي

ثمن الاستقلال

محمد العسيري

كتب الشوارع.. مين بيعلم مين؟

ماجد حبته

الرئيس وصندوقنا السيادى

لواء.حمدى البطران

ازدواجية معايير المجتمع

علي سعدة

جولة مع الحكيم

صور

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حماس لاختطاف جندى إسرائيلى.. كيف أحبطها الشاباك؟

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟

إطلاق نار على نقطة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية