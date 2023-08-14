أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الإثنين 14-8-2023

شهدت أسعار الأعلاف اليوم، الإثنين، استقرارًا في الأسواق، حيث سجل سعر طن الذرة أرجنتيني 12800 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة برازيلي 12800 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة أوكراني 11000 جنيه، وسجل سعر إردب الذرة الرفيعة محلى حورس 1800 جنيه، في حين سجل سعر أردب الذرة الشامية 1750 جنيهًا.

وبلغ سعر طن كورن فلاك ذرة أرجنتيني 13500جنيه، فيما بلغ سعر بذرة الصويا SBمستورد 40300 جنيه، وبلغ كسب صويا محلي 44% 27000 جنيه، كما بلغ سعر طن كسب صويا 46% محلى 28000 جنيه، في حين بلغ سعر كسب صويا مستورد 27500 جنيه.

وسجل سعر طن صويا فول فات مستورد 36900 جنيه أرضه، فيما سجل صويا فول فات محلى 36500جنيه أرضه، بينما سجل سعر صويا هاي فات 43% مستورد 28600 جنيه أرضه، فيما سجل سعر صويا هاي فات 43% محليا 23800 جنيه أرضه.

وبلغ سعر كسب عباد + 36% 17000 جنيه، في حين بلغ جيلوتين مستورد 48000 جنيه، وبلغ سعر طن ردة بران محلي 8000 جنيه، في حين بلغ سعر جيلوتين محلى 48500 جنيه، وبلغ سعر طن النخالة الخشنة 11000 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح جديد 250 جنيهًا.

وسجل طن أعلاف بادي 22200 جنيه، كما سجل طن العلف نامي 22000 جنيه للطن، في حين سجل طن العلف ناهي 21850 جنيهًا للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى 21650 جنيهًا للطن، وسجل طن العلف بياض 21450 جنيهًا، كما سجل طن العلف بياض17% 20800 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16% 20700 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14% 20500 جنيه.