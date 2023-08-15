الثلاثاء 15 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

شعبة الدواجن: الحل الأمثل للخروج من أزمة الأعلاف هو التوسع في الرقعة الزراعية

الأعلاف
الأعلاف

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن أسعار الدواجن شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، حيث سجلت أسعار الذرة الصفراء البرازيلية تراجعًا حيث سجلت منذ أسابيع 15500 جنيهًا للطن، واليوم تسجل 13 ألف جنيه للطن، بينما تراجعت أسعار الذرة الأوكرانية من 13 ألف جنيه إلى 11 ألف جنيه للطن، وتراجعت أسعار فول الصويا من 29500 جنيه للطن إلى 27500 جنيه للطن، وتراجعت أسعار العلف بادي من 23 ألف جنيه للطن إلى 21200 جنيه للطن.

وأوضح السيد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن تراجع مستلزمات وخامات الأعلاف تسبب في تراجع أسعار العلف بشكل كبير، مشيرًا إلى أن أسباب التراجع غير معروفة، حيث إن الأسعار مرتبطة بالعرض والطلب، بالإضافة إلى أنها مرتبطة أيضًا بالسعر العالمي. 

وأشار إلى أن الحل الأمثل للخروج من أزمة الأعلاف هو التوسع في الرقعة الزراعية للذرة الصفراء وفول الصويا، وذلك لتقليل الفاتورة الاستيرادية واستقرار الأوضاع في السوق المحلي.

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أن لدينا فائض في الإنتاج من الدواجن يغطي السوق المحلي، مشيراً إلى أنَّ أسعار الدواجن تراجعت اليوم بشكل ملحوظ، حيث تراجعت ما يقرب من 3 جنيهات في الكيلو، وسجلت اليوم ما بين 58 جنيهاً إلى 59 جنيهاً للكيلو، وتباع في الأسواق الشعبية بـ 56 جنيهاً. وسجَّل طبق البيض في المزرعة 105 جنيهات ليصل إلى المستهلك بـ 115 جنيهاً للطبق.

وأضاف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أنَّ السوق يشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أنَّ الموجات الحارة لم تؤثر على إنتاج مصر من الدواجن، وأنَّ المنتج كان يبيع الدواجن بحجم أقل لتقليل الخسائر لديه.

عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية شعبة الدواجن بالغرف التجارية البرازيلي الذرة الصفراء البرازيلي أسعار الذرة الأوكراني

الأكثر قراءة

رئيس مدينة طوخ لعمال النظافة: لا حوافز لأى موظف جالس على كرسى

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2023

طلاب يصممون قمرا صناعيا تعليميا.. ووكالة الفضاء تموّل المشروع

حملات وأنشطة توعوية لترشيد استهلاك المياه بالمنوفية

وزير التعليم لـ"الدستور": سنصدر قرارات لتخفيف العبء عن أولياء الأمور قريبًا

الإحصاء: مصر تسجل حالة زواج كل 34 ثانية ومولود كل 14 ثانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

الحسين عبدالرازق

السهم السيئ إلى صدر صاحبه!

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

ماجد حبته

الرئيس والملك وأبومازن

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية