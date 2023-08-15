شعبة الدواجن: الحل الأمثل للخروج من أزمة الأعلاف هو التوسع في الرقعة الزراعية

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن أسعار الدواجن شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، حيث سجلت أسعار الذرة الصفراء البرازيلية تراجعًا حيث سجلت منذ أسابيع 15500 جنيهًا للطن، واليوم تسجل 13 ألف جنيه للطن، بينما تراجعت أسعار الذرة الأوكرانية من 13 ألف جنيه إلى 11 ألف جنيه للطن، وتراجعت أسعار فول الصويا من 29500 جنيه للطن إلى 27500 جنيه للطن، وتراجعت أسعار العلف بادي من 23 ألف جنيه للطن إلى 21200 جنيه للطن.

وأوضح السيد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن تراجع مستلزمات وخامات الأعلاف تسبب في تراجع أسعار العلف بشكل كبير، مشيرًا إلى أن أسباب التراجع غير معروفة، حيث إن الأسعار مرتبطة بالعرض والطلب، بالإضافة إلى أنها مرتبطة أيضًا بالسعر العالمي.

وأشار إلى أن الحل الأمثل للخروج من أزمة الأعلاف هو التوسع في الرقعة الزراعية للذرة الصفراء وفول الصويا، وذلك لتقليل الفاتورة الاستيرادية واستقرار الأوضاع في السوق المحلي.

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أن لدينا فائض في الإنتاج من الدواجن يغطي السوق المحلي، مشيراً إلى أنَّ أسعار الدواجن تراجعت اليوم بشكل ملحوظ، حيث تراجعت ما يقرب من 3 جنيهات في الكيلو، وسجلت اليوم ما بين 58 جنيهاً إلى 59 جنيهاً للكيلو، وتباع في الأسواق الشعبية بـ 56 جنيهاً. وسجَّل طبق البيض في المزرعة 105 جنيهات ليصل إلى المستهلك بـ 115 جنيهاً للطبق.

وأضاف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أنَّ السوق يشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أنَّ الموجات الحارة لم تؤثر على إنتاج مصر من الدواجن، وأنَّ المنتج كان يبيع الدواجن بحجم أقل لتقليل الخسائر لديه.