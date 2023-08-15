أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء 15-8-2023

شهدت اسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء استقرارا في الأسواق حيث سجل سعر طن الذرة ” أرجنينى “ :13200 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة “برازيلى”: 13200 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة ” أوكرانى “: 11500 جنيه، وسجل سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى” ” حورس” : 1800 جنيه، كما سجل سعر أردب الذرة الشامية : 1750 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم في الاسواق

وبلغ سعر طن كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” 13500جنيه، فيما بلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد : 40300 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا محلى 44% : 26500 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا 46% محلى : 27500 جنيه، كما بلغ سعر طن كسب صويا مستورد :26500 جنيه.

وسجل سعر طن صويا فول فات “ مستورد ” : 36900 جنيه أرضه، فيما سجل سعر طن صويا فول فات ” محلى ” : 36500 جنيه ” أرضه ”، بينما سجل سعر طن صويا هاى فات 43%” مستورد ” : 28600 جنيه ” أرضه ”، وسجل سعر طن صويا هاى فات 43% ”محلي ” : 23800 جنيه ” أرضه ”.

أسعار الكسب والردة

وبلغ سعر طن كسب عباد +36% :17000 جنيه، فيما بلغ سعر طن جيلوتين ” مستورد ” : 48000 جنيه ، وبلغ سعر طن سعر طن رده بران محلى : 8000 جنيه، فيما بلغ سعر طن جيلوتين ” محلى”: 48500 جنيه.، وسجل سعر طن النخالة الخشنة :11000 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحد ، وسجل سعر حمل تبن القمح “جديد” 250 جنيه

وسجل طن أعلاف بادى 22200 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 22000 جنيه للطن ، فى حين سجل طن العلف ناهى 21850 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 21650 جنيه للطن ، وسجل طن العلف بياض بـ 21450 جنيهكما سجل طن العلف بياض 17% بـ 20800 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 20700 جنيه للطن ، وبلغ سعر طن علف بياض 14%بـ 20500 جنيه.