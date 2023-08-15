الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء 15-8-2023

اعلاف
اعلاف

شهدت اسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء استقرارا في الأسواق حيث سجل سعر طن الذرة ” أرجنينى “ :13200 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة “برازيلى”: 13200 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة ” أوكرانى “: 11500 جنيه، وسجل سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى” ” حورس” : 1800 جنيه، كما سجل سعر أردب الذرة الشامية : 1750 جنيه.

 أسعار الأعلاف اليوم في الاسواق

وبلغ سعر طن كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” 13500جنيه، فيما بلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد : 40300 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا محلى 44% : 26500 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا 46% محلى : 27500 جنيه، كما بلغ سعر طن كسب صويا مستورد :26500 جنيه.

وسجل سعر طن صويا فول فات “ مستورد ” : 36900 جنيه أرضه، فيما سجل سعر طن صويا فول فات ”  محلى ” : 36500 جنيه ” أرضه ”، بينما سجل سعر طن صويا هاى فات 43%” مستورد ” : 28600 جنيه ” أرضه ”، وسجل سعر طن صويا هاى فات 43% ”محلي ” : 23800 جنيه ” أرضه ”.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الإثنين 14-8-2023

الذرة الأوكراني بـ 11500 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محاصيل الأعلاف الخضراء

طن الذرة برازيلى 13700 جنيه.. أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم

أسعار الكسب والردة

وبلغ سعر طن كسب عباد +36% :17000 جنيه، فيما بلغ سعر طن جيلوتين ” مستورد ” : 48000 جنيه ، وبلغ سعر طن سعر طن رده بران محلى : 8000 جنيه، فيما بلغ سعر طن جيلوتين ” محلى”: 48500 جنيه.، وسجل سعر طن النخالة الخشنة :11000 جنيه  الشيكارة زنة 40 كيلو موحد ، وسجل سعر حمل تبن القمح “جديد”   250 جنيه

وسجل طن أعلاف بادى 22200 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 22000 جنيه للطن ، فى حين سجل طن العلف ناهى 21850 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 21650 جنيه للطن ، وسجل طن العلف بياض بـ 21450 جنيهكما سجل طن العلف بياض 17% بـ 20800 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 20700 جنيه للطن ، وبلغ سعر طن علف بياض 14%بـ 20500 جنيه.

الذرة الأوكراني ب11500جنيه أسعار الأعلاف اليوم أسعار الأعلاف أسعار الأعلاف اليوم الأعلاف اليوم

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