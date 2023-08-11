طن الذرة برازيلي 13700 جنيه.. أسعار الاعلاف في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الأعلاف، اليوم الجمعة، استقرارا في الأسواق حيث سجل سعر طن الذرة أرجنتيني 13700 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة برازيلي 13700 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة أوكراني 12100 جنيه، في حين سعر إردب الذرة الرفيعة محلى حورس 1800 جنيه، بينما سجل سعر أردب الذرة الشامية 1750 جنيها.

وبلغ سعر طن كورن فلاك ذرة أرجنتيني 1430 جنيه، فيما بلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد 40300 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا محلي 44 % 27500 جنيه، في حين بلغ سعر طن كسب صويا 46 % محلى 28500 جنيه.

وسجل سعر طن صويا فول فات مستورد 36900 جنيه أرضه، بينما سجل سعر طن صويا فول فات محلى 36500 جنيه أرضه، فيما سجل سعر طن صويا هاي فات 43 % مستورد 28600 جنيه أرضه، في حين سجل سعر طن صويا هاي فات 43 % محلي 23800 جنيه أرضه.

وبلغ سعر طن كسب عباد + 36 % 17000 جنيه، فيما بلغ سعر جيلوتين مستورد 48000 جنيه فيما بلغ سعر طن رده بران محلي 9200 جنيه، وبلغ سعر طن جيلوتين محلى 48500 جنيه.، وبلغ سعر طن النخالة الخشنة 11000 جنيه (الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح جديد 250 جنيها.

وسجل طن أعلاف بادي 22500 جنيه، كما سجل طن العلف نامي 22000 جنيه للطن.، في حين سجل طن العلف ناهي 21850 جنيها للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى 21650 جنيها للطن، وسجل طن العلف بياض 21450 جنيها.

كما سجل طن العلف بياض 17 % 20800 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16% 20700 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14% 20500 جنيه.