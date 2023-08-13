الذرة الأوكراني بـ 11500 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الأحد استقرارا في الأسواق حيث سجل سعر طن الذرة أرجنتيني 13000 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة برازيلي 13000 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة أوكراني 11500 جنيه.

وبلغ سعر إردب الذرة الرفيعة محلى حورس 1800جنيه، فيما بلغ سعر أردب الذرة الشامية 1750 جنيها، بينما بلغ سعر طن كورن فلاك ذرة أرجنتيني 13700جنيه، وبلغ سعر طن بذرة الصويا SBمستورد 40300 جنيه فيما بلغ كسب صويا محلي 44 % 27000 جنيه، وبلغ كسب صويا 46 % محلى 28000 جنيه، كما بلغ كسب صويا مستورد 27500 جنيه.

وسجل سعر طن صويا فول فات مستورد 36900 جنيه أرضه، بينما سجل سعر صويا فول فات محلى 36500جنيه أرضه وسجل سعر صويا هاى فات 43 % مستورد 28600 جنيه أرضه، فيما سجل صويا هاى فات 43 % محلي 23800 جنيه أرضه.

وبلغ سعر طن كسب عباد + 36 % 17000 جنيه، فيما بلغ سعر طن جيلوتين مستورد 48000 جنيه، وبلغ سعر طن رده بران محلي 8800 جنيه، فيما بلغ سعر طن جيلوتين محلى 48500 جنيه، وبلغ سعر طن النخالة الخشنة 11000 جنيه (الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح جديد 250 جنيها.

وسجل طن أعلاف بادي 22500 جنيه، كما سجل طن العلف نامي 22000 جنيه للطن، في حين سجل طن العلف ناهي 21850 جنيها للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى 21650 جنيها للطن، وسجل طن العلف بياض 21450 جنيها، كما سجل طن العلف بياض 17 % 20800 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16 % ب 20700 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14 % ب 20500 جنيه.