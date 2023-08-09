الأربعاء 09 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء 9-8-2023

اعلاف
اعلاف

شهدت أسعار أعلاف الدواجن حالة من الاستقرار على مدار الأسابيع الماضية، بالإضافة إلى استمرار الإفراجات الجمركية عن الصويا والذرة الصفراء، الأمر الذي جعل توفير الخامات في الأسواق.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم في البورصة

ونستعرض في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن خلال بداية التعاملات الصباحية في بورصة السلع.

أسعار الذرة الصفراء المستوردة اليوم

 أسعار ذرة صفراء برازيلي اليوم الأربعاء 9 أغسطس في بورصة السلع بـ 14200 جنيه للطن صب أرضه.

 أسعار ذرة صفراء أرجنتيني اليوم الأربعاء 9 أغسطس في بورصة السلع بـ 14200 جنيه للطن صب أرضه.

 أسعار ذرة صفراء أوكراني اليوم الأربعاء 9 أغسطس في بورصة السلع بـ 12500 جنيه للطن صب أرضه

 أسعار ذرة صفراء صربي اليوم الأربعاء 9 أغسطس في بورصة السلع بـ 12500 جنيه للطن صب أرضه

 أسعار ذرة صفراء أمريكي اليوم الأربعاء 9 أغسطس في بورصة السلع بـ 12500 جنيه للطن صب أرضه

أسعار ذرة صفراء بلغاري اليوم الأربعاء 9 أغسطس في بورصة السلع بـ 12500 جنيه للطن صب أرضه

 أسعار ذرة صفراء روماني اليوم الأربعاء 9 أغسطس في بورصة السلع بـ 12500 جنيه للطن صب أرضه.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023

الزراعة: الإفراج عن 378 ألف طن أعلاف بـ183 مليون دولار خلال أسبوعين

الذرة البرازيلي بـ14200 جنيه.. أسعار أعلاف الدواجن اليوم في بورصة السلع

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس 3 أغسطس في بورصة الدواجن

أسعار الصويا اليوم الأربعاء

سجلت أسعار صويا 44 % اليوم الأربعاء 9 أغسطس بـ 27500 جنيه للطن صب أرضه.

سجلت أسعار صويا 46 % (محلي) اليوم الأربعاء 9 أغسطس 28500 جنيه للطن صب أرضه.

سجلت أسعار صويا 46% (مستوردة) اليوم الأربعاء 9 أغسطس 28000 جنيه للطن صب أرضه.

سجلت أسعار ردة ( نخالة ) اليوم الأربعاء 9 أغسطس 9000 جنيه للطن صب أرضه.

سجلت أسعار زيت صويا منزوع اليوم الأربعاء 9 أغسطس 42500 جنيه للطن صب أرضه.

سجلت أسعار  زيت صويا مكرر اليوم الأربعاء 9 أغسطس 43500 جنيه للطن صب أرضه. 

سجلت أسعار بذرة فول الصويا اليوم الأربعاء 9 أغسطس 27000 جنيه للطن صب أرضه. 

سجلت أسعار كسب عباد 36% اليوم الأربعاء 9 أغسطس 16500 جنيه للطن صب أرضه.

سجلت أسعار دي دي جي إس 27% اليوم الأربعاء 9 أغسطس 24000 جنيه للطن صب أرضه. 

سجلت أسعار جيلوتين مستورد 60% اليوم الأربعاء 9 أغسطس 49000 جنيه للطن صب أرضه.

سجلت أسعار قشر فول الصويا اليوم الأربعاء 9 أغسطس 7500 جنيه للطن صب أرضه. 

ذرة صفراء برازيلي ذرة صفراء أرجنتيني ذرة صفراء صربي ذرة صفراء أمريكي الذرة الصفراء أسعار أعلاف الدواجن أسعار أعلاف الدواجن اليوم أسعار الذرة الصفراء أسعار الصويا اليوم

الأكثر قراءة

بيراميدز يتعاقد مع بن شرقى 3 سنوات.. والإعلان الرسمى خلال أيام

"إبراهيم" أمام محكمة الأسرة: "جوزت أخوها وعملت لأختها حقن مجهري بفلوسي"

"التنظيم والإدارة": فتح باب التقديم لوظائف شاغرة بالقاهرة فى 3 تخصصات

قبل مرور 24 ساعة من الواقعة.. القبض على قاتل كهربائي بالمنوفية

"العالم علمين".. آخر مستجدات مهرجان العلمين الجديدة وحفل رضا البحراوي

"الداخلية" تكشف قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه فى دمياط والدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

الرئاسة تنزع السيادة

وائل لطفي

شروط النهضة الصعبة

أشرف عبدالشافي

مسرحنا.. أم مسرحهم؟!

إبراهيم داود

مارادونا وموسم الانتقالات

ماجد حبته

سيارة كهربائية مصرية

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟