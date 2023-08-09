أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء 9-8-2023

شهدت أسعار أعلاف الدواجن حالة من الاستقرار على مدار الأسابيع الماضية، بالإضافة إلى استمرار الإفراجات الجمركية عن الصويا والذرة الصفراء، الأمر الذي جعل توفير الخامات في الأسواق.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم في البورصة

ونستعرض في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن خلال بداية التعاملات الصباحية في بورصة السلع.

أسعار الذرة الصفراء المستوردة اليوم

أسعار ذرة صفراء برازيلي اليوم الأربعاء 9 أغسطس في بورصة السلع بـ 14200 جنيه للطن صب أرضه.

أسعار ذرة صفراء أرجنتيني اليوم الأربعاء 9 أغسطس في بورصة السلع بـ 14200 جنيه للطن صب أرضه.

أسعار ذرة صفراء أوكراني اليوم الأربعاء 9 أغسطس في بورصة السلع بـ 12500 جنيه للطن صب أرضه

أسعار ذرة صفراء صربي اليوم الأربعاء 9 أغسطس في بورصة السلع بـ 12500 جنيه للطن صب أرضه

أسعار ذرة صفراء أمريكي اليوم الأربعاء 9 أغسطس في بورصة السلع بـ 12500 جنيه للطن صب أرضه

أسعار ذرة صفراء بلغاري اليوم الأربعاء 9 أغسطس في بورصة السلع بـ 12500 جنيه للطن صب أرضه

أسعار ذرة صفراء روماني اليوم الأربعاء 9 أغسطس في بورصة السلع بـ 12500 جنيه للطن صب أرضه.

أسعار الصويا اليوم الأربعاء

سجلت أسعار صويا 44 % اليوم الأربعاء 9 أغسطس بـ 27500 جنيه للطن صب أرضه.

سجلت أسعار صويا 46 % (محلي) اليوم الأربعاء 9 أغسطس 28500 جنيه للطن صب أرضه.

سجلت أسعار صويا 46% (مستوردة) اليوم الأربعاء 9 أغسطس 28000 جنيه للطن صب أرضه.

سجلت أسعار ردة ( نخالة ) اليوم الأربعاء 9 أغسطس 9000 جنيه للطن صب أرضه.

سجلت أسعار زيت صويا منزوع اليوم الأربعاء 9 أغسطس 42500 جنيه للطن صب أرضه.

سجلت أسعار زيت صويا مكرر اليوم الأربعاء 9 أغسطس 43500 جنيه للطن صب أرضه.

سجلت أسعار بذرة فول الصويا اليوم الأربعاء 9 أغسطس 27000 جنيه للطن صب أرضه.

سجلت أسعار كسب عباد 36% اليوم الأربعاء 9 أغسطس 16500 جنيه للطن صب أرضه.

سجلت أسعار دي دي جي إس 27% اليوم الأربعاء 9 أغسطس 24000 جنيه للطن صب أرضه.

سجلت أسعار جيلوتين مستورد 60% اليوم الأربعاء 9 أغسطس 49000 جنيه للطن صب أرضه.

سجلت أسعار قشر فول الصويا اليوم الأربعاء 9 أغسطس 7500 جنيه للطن صب أرضه.