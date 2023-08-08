الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023

ذرة
ذرة

شهدت أسعار الأعلاف تراجعًا ملحوظًا في الأسعار على مدار الأيام الماضية الأمر الذي ينعكس على أسعار الدواجن في الأسواق، وقد شهدت الأسواق أمس انفراجه كبيرة للأعلاف من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي 

- أسعار الذرة الصفراء المستوردة اليوم

 أسعار ذرة صفراء برازيلي  في بورصة السلع بـ 14200 جنيه للطن صب أرضه.

 أسعار ذرة صفراء أرجنتيني اليوم  في بورصة السلع بـ 14200 جنيه للطن صب أرضه.

 أسعار ذرة صفراء أوكراني اليوم  في بورصة السلع بـ 12500 جنيه للطن صب أرضه

 أسعار ذرة صفراء صربي اليوم  في بورصة السلع بـ 12500 جنيه للطن صب أرضه

 أسعار ذرة صفراء أمريكي اليوم  في بورصة السلع بـ 12500 جنيه للطن صب أرضه

أسعار ذرة صفراء بلغاري اليوم  في بورصة السلع بـ 12500 جنيه للطن صب أرضه

 أسعار ذرة صفراء روماني اليوم  في بورصة السلع بـ 12500 جنيه للطن صب أرضه

أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 8 اغسطس 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

هل يستمر انخفاض أسعار الدواجن؟ الغرف التجارية تجيب

- أسعار الصويا اليوم 

سجلت أسعار صويا 44 % بـ 27500 جنيه للطن صب أرضه.

سجلت أسعار صويا 46 % (محلي) 28500 جنيه للطن صب أرضه.

سجلت أسعار صويا 46% (مستوردة) 28000 جنيه للطن صب أرضه.

سجلت أسعار ردة ( نخالة ) 9000 جنيه للطن صب أرضه.

سجلت أسعار زيت صويا منزوع 42500 جنيه للطن صب أرضه.

سجلت أسعار  زيت صويا مكرر 43500 جنيه للطن صب أرضه. 

سجلت أسعار بذرة فول الصويا 27000 جنيه للطن صب أرضه. 

سجلت أسعار كسب عباد 36% 16500 جنيه للطن صب أرضه.

سجلت أسعار دي دي جي إس 27% 24000 جنيه للطن صب أرضه. 

سجلت أسعار جيلوتين مستورد 60% 49000 جنيه للطن صب أرضه.

سجلت أسعار قشر فول الصويا 7500 جنيه للطن صب أرضه. 

وقد أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمس أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل أنه خلال الفترة من 20/7/2023 حتى 3/8/2023 تم الإفراج عن 378 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 183 مليون دولار.

وأضاف أن الإفراج شمل  282 ألف طن من الذرة  بحوالي 101 مليون دولار وحوالي 96 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 73 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 9 مليون دولار.

أسعار ذرة صفراء برازيلي أسعار ذرة صفراء أرجنتيني أسعار ذرة صفراء أوكراني أسعار ذرة صفراء صربي أسعار ذرة صفراء أمريكي
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