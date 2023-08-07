الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هل يستمر انخفاض أسعار الدواجن؟ الغرف التجارية تجيب

الدواجن
الدواجن

قال د.عبدالعزيز سيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الدواجن انخفضت 3 جنيهات، بسبب تغيرات في الحالات الجوية وتذبذب أسعار العلف.

أوضح خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية صدى البلد"، أن ارتفاع درجات الحرارة الأيام الماضية دفعت المربين والتجار لبيع الدواجن بسعر منخفض؛ خشية نفوقها.

وردًا على استمرار انخفاض أسعار الدواجن، قال عبدالعزيز إنه أمر صعب، لأن أسعار الأعلاف ترتفع وبعدما وصل سعر العلف لـ21 ألف و800، جنيه للطن عاد وارتفع ليتجاوز 23 ألف جنيه، موضحًا أن استقرار مستلزمات الإنتاج، هو ما يؤدي لاستقرار المنتج.

الدواجن الغرف التجارية
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