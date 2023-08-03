الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس 3 أغسطس في بورصة الدواجن

أعلاف
أعلاف

شهدت أسعار أعلاف الدواجن أستقرار اليوم الخميس مع بداية التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن، حيث أن أسعار الأعلاف تنعكس علي أسعار الدواجن في الأسواق.

وتسعرض  الدستور إلي متابعيها أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس 3 أغسطس 2023 .

أسعار الذرة الصفراء المستوردة اليوم 

بلغت أسعار الذرة الصفراء برازيلي اليوم  الخميس 3 أغسطس 15500 جنيها للطن .

بلغت  أسعار الذرة الصفراء أرجنتيني اليوم  الخميس 3 أغسطس 15500 جنيها للطن .

بلغت أسعار الذرة الصفراء أوكراني اليوم  الخميس 3 أغسطس 14500 جنيها للطن .

بلغت أسعار الذرة الصفراء صربي اليوم  الخميس 3 أغسطس 14500 جنيها للطن .

بلغت أسعار الذرة الصفراء أمريكي اليوم  الخميس 3 أغسطس 14500 جنيها للطن .

بلغت أسعار الذرة الصفراء بلغاري اليوم  الخميس 3 أغسطس 14500 جنيها للطن .

بلغت أسعار الذرة الصفراء روماني اليوم  الخميس 3 أغسطس 14500 جنيها للطن .

أسعار فول الصويا  المستوردة اليوم 

بلغت أسعار فول صويا 46 % (محلي) اليوم  الخميس 3 أغسطس 30500 جنيها للطن 

بلغت أسعار صويا 44 % اليوم  الخميس 3 أغسطس 29500 جنيها للطن .

بلغت أسعار صويا 46% (مستورده) اليوم  الخميس 3 أغسطس 30000 جنيها للطن .

بلغت أسعارردة ( نخالة ) اليوم  الخميس 3 أغسطس 9000 جنيها للطن .

بلغت أسعار زيت صويا منزوع اليوم  الخميس 3 أغسطس 42500 جنيها للطن .

بلغت أسعار زيت صويا مكرر اليوم  الخميس 3 أغسطس 43500 جنيها للطن .

بلغت أسعار بذرة فول الصويا اليوم الخميس 3 أغسطس 27000 جنيها للطن .

بلغت أسعار كسب عباد 36% اليوم  الخميس 3 أغسطس 16500 جنيها للطن .

بلغت أسعار دي دي جي إس 27% اليوم ا الخميس 3 أغسطس 24000 جنيها للطن .

بلغت أسعار جيلوتين مستورد 60% اليوم  الخميس 3 أغسطس 49000 جنيها للطن .

بلغت أسعار قشر فول الصويا اليوم  الخميس 3 أغسطس 7500 جنيها للطن .

أسعار الذرة الصفرا الذرة الصفراء برازيلى الذرة الصفراء أرجنتيني أسعار الأعلاف بداية التعاملات الصباحية بورصة الدواجن

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