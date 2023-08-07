الذرة البرازيلي بـ14200 جنيه.. أسعار أعلاف الدواجن اليوم في بورصة السلع

شهدت بعض أنواع خامات الأعلاف تراجع اليوم الأثنين 7 أغسطس، وتراجعت أسعار بعض أنواع الذرة المستوردة بمقدار 1200 جنيها للطن.

ونستعرض في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأثنين 7 أغسطس والتي جاءت كالتالي

- أسعار الذرة الصفراء المستوردة اليوم

سجلت أسعار ذرة صفراء برازيلي اليوم الاثنين 7 أغسطس في بورصة السلع بـ 14200 جنيه للطن صب أرضه.

سجلت أسعار ذرة صفراء أرجنتيني اليوم الاثنين 7 أغسطس في بورصة السلع بـ 14200 جنيه للطن صب أرضه.

سجلت أسعار ذرة صفراء أوكراني اليوم الاثنين 7 أغسطس في بورصة السلع بـ 12500 جنيه للطن صب أرضه، حيث تراجعت بمقدار 1200 جنيها للطن.

سجلت أسعار ذرة صفراء صربي اليوم الاثنين 7 أغسطس في بورصة السلع بـ 12500 جنيه للطن صب أرضه، حيث تراجعت بمقدار 1200 جنيها للطن.

سجلت أسعار ذرة صفراء أمريكي اليوم الاثنين 7 أغسطس في بورصة السلع بـ 12500 جنيه للطن صب أرضه، حيث تراجعت بمقدار 1200 جنيها للطن.

سجلت أسعار ذرة صفراء بلغاري اليوم الاثنين 7 أغسطس في بورصة السلع بـ 12500 جنيه للطن صب أرضه، حيث تراجعت بمقدار 1200 جنيها للطن.

سجلت أسعار ذرة صفراء روماني اليوم الاثنين 7 أغسطس في بورصة السلع بـ 12500 جنيه للطن صب أرضه، حيث تراجعت بمقدار 1200 جنيها للطن.

- أسعار الصويا اليوم

سجلت أسعار صويا 44 % بـ 27500 جنيه للطن صب أرضه.

سجلت أسعار صويا 46 % (محلي) 28500 جنيه للطن صب أرضه.

سجلت أسعار صويا 46% (مستوردة) 28000 جنيه للطن صب أرضه.

سجلت أسعار ردة ( نخالة ) 9000 جنيه للطن صب أرضه.

سجلت أسعار زيت صويا منزوع 42500 جنيه للطن صب أرضه.

سجلت أسعار زيت صويا مكرر 43500 جنيه للطن صب أرضه.

سجلت أسعار بذرة فول الصويا 27000 جنيه للطن صب أرضه.

سجلت أسعار كسب عباد 36% 16500 جنيه للطن صب أرضه.

سجلت أسعار دي دي جي إس 27% 24000 جنيه للطن صب أرضه.

سجلت أسعار جيلوتين مستورد 60% 49000 جنيه للطن صب أرضه.

سجلت أسعار قشر فول الصويا 7500 جنيه للطن صب أرضه.