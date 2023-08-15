تراجع أسعار الدواجن في الأسواق.. والتجار: "الإقبال زاد"

شهدت أسعار الدواجن تراجعا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أعلنت شعبة الدواجن بالغرف التجارية عن تراجع أسعار الدواجن نتيجة لزيادة المنتج و تكلفة الإنتاج.

ورصدت "الدستور" أسعار الدواجن بالأسواق وحجم الإقبال عليها وتوقعات التجار خلال الفترة المقبلة، والتي جاءت على النحو التالي.

قال هاني محمد، أحد تجار الدواجن بمنطقة الوراق بالجيزة، إن أسعار الدواجن شهدت تراجعا خلال الفترة القليلة الماضية بنسبة وصلت لـ4 جنيهات في الكيلو الواحد، لافتا إلى أن سعر الدواجن في الوقت الحالي يتراوح ما بين 68 جنيهًا للدواجن البيضاء في الكيلو الواحد بعد أن كان وصل سعرها لـ75 جنيها في الكيلو الواحد.

وتابع إن الإقبال كبير خلال الفترة الحالية خاصة بعد تراجع أسعارها وبدأ الزبائن في شراء كميات كبيرة استغلالا لتراجع الأسعار، مؤكدا أن الموسم الحالي هو موسم أصحاب محال الدواجن خاصة بعد انتهاء موسم عيد الأضحى وعزوف المواطنين عن اللحوم الحمراء.

من جانبه أوضح ماهر عوض، صاحب إحدى محال الدواجن بمنطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، أن أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق تتراوح ما بين 60 لـ 70 جنيها في الكيلو الواحد، الدواجن الحمراء تراوح سعرها ما بين 95 لـ100 جنيه في الكيلو الواحد، بينما تراوح سعر كيلو الأوراك ما بين 70 لـ75 جنيهًا، والكبد والقوانص 90 جنيها للكيلو الواحد.

واستكمل بأن الإقبال مستمر على محال الدواجن وتزايد بشكل ملحوظ خلال الفترة القليلة الجارية، خاصة بعد الإعلان عن تراجع الأسعار ما دفع المواطنين على الإقبال بشكل كبير على محال الدواجن، مشيرا إلى أنه لايوجد أي توقعات نحو زيادة أو انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة.

أضاف سيد محمود، أحد أصحاب محال الدواجن بمنطقة الدقي التابعة لمحافظة الجيزة، أن الأسعار متفاوتة من محل لآخر ومنطقة وغيرها، إلا أن هناك تراجع في الأسعار خلال الفترة الجارية صاحبة تزايد في إقبال المواطنين، موضحًا أن أسباب تراجع الأسعار هو زيادة الكميات الموجودة في الأسواق وانخفاض أسعار الأعلاف.