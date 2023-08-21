الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 21 أغسطس في بورصة الدواجن

كتاكيت
كتاكيت

استقرت اليوم الإثنين، أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن، بعد ارتفاع ملحوظ منذ بداية الأسبوع الجاري، والكتاكيت من مدخلات الأنتاج التي تعتمد علي العرض والطلب، فقد شهدت زيادة على الطلب للكتاكيت؛ نتيجة لتحسن الأحوال الجوية، حيث حجم عدد من المربين عن شراء الكتاكيت خلال الفترة الماضية نتيجة إلي الموجات الحرة التي شهدتها البلاد بحسب تصريحات عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 21 أغسطس في بورصة الدواجن.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأثنين 21 أغسطس

قدر سعر كتكوت أبيض شركات عمر يوم من 16.5 جنيه إلى 19.5 جنيه 

قدر سعر كتكوت أبيض قطعان  عمر يوم  من 15.5 جنيه إلى 15.75 جنيه

قدرسعر كتكوت ساسو عمر يوم  من 11 جنيها إلى 12 جنيها

 قدرسعر كتكوت ساسو بيور عمر يوم  من 13 جنيه إلي 14 جنيه 

قدرسعر كتكوت بلدي حر عمر يوم  من 7.5 جنيه إلي 8.5 جنيه 

قدرسعر كتكوت هجين  عمر يوم  من9.5 جنيه إلي 10.5 جنيه 

قدرسعر كتكوت جيل ثاني  عمر يوم  من10.5 جنيه إلي 11.5 جنيه

قدرسعر  كتكوت روزي بيور  عمر يوم  من10.5 جنيه إلي 11.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 20 أغسطس في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 18 غسطس في بورصة الدواجن

أسعار كتكوت البط اليوم الأثنين21 أغسطس

قدرسعر كتكوت بط بكيني فرنساوي عمر يوم من 17.25 جنيه إلى 17.75 جنيه.

 قدرسعر  كتكوت بط تسمين فرنساوي عمر يوم من 22.50 جنيه إلى 23.25 جنيه.

 قدرسعر كتكوت بط مسكوفي عمر يوم من 30.50 جنيه إلى 31.00 جنيه.

قدرسعر كتكوت بط مولارد عمر يوم من 28.50 جنيه إلي 29.00 جنيه.

أسعار كتاكيت الرومي اليوم الأثنين10 أغسطس

قدرسعر كتكوت رومي أبيض عمر يوم من 65.00 جنيه إلي 65.00 جنيه.

أقدرسعر عار كتكوت رومي أبيض 1200 جرام 125.00 جنيه إلي 130.00 جنيه.

 قدرسعر كتكوت رومي أسمر برونزي عمر يوم 20.00 جنيه.

 قدرسعر كتكوت رومي برونزي 300 جرام 45.00.

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أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 17 أغسطس في بورصة الدواجن

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أسعار إضافات الأعلاف في البورصة اليوم الخميس 17 أغسطس 2023

أسعار كتكوت سمان اليوم الأثنين21 أغسطس

قدرسعر كتكوت سمان أسمر عمر يوم  3.50 جنيه.

قدرسعر كتكوت سمان أبيض عمر يوم 4 جنيهات.

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