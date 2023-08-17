الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 17 أغسطس في بورصة الدواجن

كتاكيت
كتاكيت

ارتفعت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 17 أغسطس في بورصة الدواجن، حيث أن  الكتاكيت من مدخلات الإنتاج في صناعة الدواجن وارتفاعها يؤثر على المنتج النهائي للدواجن في الأسواق، ونستعرض في السطور التالية أسعار الكتاكيت والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الخميس 

ارتفع سعر كتكوت أبيض شركات عمر يوم ما بين 14 إلى 18 جنيها.

ارتفع سعر كتكوت أبيض قطعان عمر يوم ما بين 14 إلى 14.25 جنيه.

ارتفع سعر كتكوت ساسو عمر يوم ما بين 10 إلى 12 جنيها.

ارتفع سعر كتكوت ساسو بيور عمر يوم ما بين 13 إلى 14 جنيها.

ارتفع سعر كتكوت بلدي حر عمر يوم ما بين 6.5 جنيه إلى 7.5 جنيه.

ارتفع سعر كتكوت هجين عمر يوم ما بين 8 إلى 8.25 جنيه.

ارتفع سعر كتكوت جيل ثاني عمر يوم ما بين 9 إلى 10 جنيهات.

ارتفع سعر كتكوت روزي بيور عمر يوم ما بين 9 إلى 10 جنيهات.

التعاملات الصباحية|أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 15-8-2023

أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 14 أغسطس في بورصة الدواجن

التعاملات الصباحية| أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 13-8-2023

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023

متوسط سعر الكتكوت الأبيض شركات

بلغ أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الخميس عمر يوم في شركة مجموعة حسن الغريب 17 جنيها.

بلغ أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الخميس عمر يوم في شركة أسيوط للاستثمار والتنمية 17 جنيها.

بلغ أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الخميس عمر يوم في شركة أمات للدواجن 16.75 جنيه.

بلغ أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الخميس عمر يوم في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا) 16 جنيها.

بلغ أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الخميس عمر يوم في شركة كايرو ثري ايه للدواجن 18 جنيها.

بلغ أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الخميس عمر يوم في شركة القاهرة 16 جنيها.

بلغ أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الخميس عمر يوم في شركة مجموعة القصبي للاستثمار 18 جنيها.

بلغ أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الخميس عمر يوم في شركة الصلاح 19 جنيها.

بلغ أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الخميس عمر يوم في شركة مجموعة الوادي 16.25 جنيه.

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