التعاملات الصباحية|أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 15-8-2023

شهدت أسعار الكتاكيت ارتفاعًا في الأسعار على مدار الأيام القليلة الماضية، نتيجة إلي زيادة الطلب.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء خلال التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الثلاثاء 15 أغسطس

سجلت أسعار كتكوت أبيض شركات عمر يوم ما بين 11.5 جنيه إلى 17 جنيه

سجلت أسعار كتكوت أبيض قطعان عمر يوم ما بين 14 جنيه إلى 14.25 جنيه ك

سجلت أسعار كتكوت ساسو عمر يوم ما بين 9.5 جنيه إلى 10.5 جنيه

سجلت أسعار كتكوت ساسو بيور عمر يوم ما بين 10.5 جنيه إلى 11.5 جنيه

سجلت أسعار كتكوت بلدي حر عمر يوم ما بين 6.5 جنيه إلى 7.5 جنيه

سجلت أسعار كتكوت هجين عمر يوم مابين 7.5 جنيه إلى 8.5 جنيه

سجلت أسعاركتكوت جيل ثاني عمر يوم ما بين 8.5 جنيه إلى 9.5 جنيه

سجلت أسعاركتكوت روزي بيور عمر يوم ما بين 9 جنيهات إلى 10 جنيهات

أسعار كتكوت البط اليوم الثلاثاء 15 أغسطس

سجلت أسعار كتكوت بط بكيني فرنساوي عمر يوم مابين 14.50 جنيه إلي 15.00 جنيه

سجلت أسعار كتكوت بط تسمين فرنساوي عمر يوم مابين 20.50 جنيه إلي 21.25 جنيه

سجلت أسعار كتكوت بط مسكوفى عمر يوم مابين 27.50 جنيه إلي 28.00 جنيه

سجلت أسعار كتكوت بط مولارد عمر يوم مابين 26.00 جنيه إلي 26.50 جنيه

أسعار كتكوت رومي اليوم الثلاثاء 15 أغسطس

سجلت أسعار كتكوت رومى أبيض عمر يوم مابين 65.00 جنيه إلي 65.00 جنيه

سجلت أسعار كتكوت رومى أبيض 1200 جرام مابين 125.00 جنيه إلي إلي 130.00 جنيه

سجلت أسعار كتكوت رومي أسمر برونزي عمر يوم مابين 20.00 جنيه 20.00 جنيه

سجلت أسعار كتكوت رومي برونزي 300 جرام مابين45.00 جنيه إلي 45.00 جنيه

أسعار كتكوت سمان اليوم الثلاثاء 15 أغسطس

سجلت أسعار كتكوت سمان أسمر عمر يوم3.50 جنيه

سجلت أسعار كتكوت سمان ابيض عمر يوم 4 جنيهات