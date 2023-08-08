يبحث الكثير على مدار اليوم عن أسعار الكتاكيت حيث أنها ضمن مدخلات الإنتاج للدواجن وأسعارها النهائية تنعكس على أسعار الدواجن وقد شهدت أسعار الكتاكيت استقرارًا في الأسعار خلال الأيام الماضية، حيث تراجعت الأسعار بنسبة كبيرة نتيجة إلى قلة الطلب على شرائها.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الكتاكيت خلال التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 8 أغسطس في بورصة الدواجن

قدرت أسعار كتكوت أبيض شركات عمر يوم ما بين 9.5 جنيه إلى 14.75 جنيه .

قدرت أسعار كتكوت ابيض قطعان عمر يوم ما بين 9 جنيهات إلى 9.25 جنيه .

قدرت أسعار كتكوت ساسو عمر يوم ما بين 8 جنيه إلى 9 جنيهات .

قدرت أسعار كتكوت ساسو بيور عمر يوم ما بين 9 جنيه إلى 10 جنيهات .

قدرت أسعاركتكوت بلدي حر عمر يوم ما بين 5.5 جنيه إلى 6.5 جنيه .

قدرت أسعار كتكوت هجين عمر يوم مابين 6.75 جنيه إلى 7.75 جنيه.

قدرت أسعار كتكوت جيل ثاني عمر يوم ما بين 7.75 جنيه إلى 8.75 جنيه.

قدرت أسعار كتكوت روزي بيور عمر يوم مابين 8.25 جنيه إلى 9.25 جنيه.

أسعار كتاكيت الشركات اليوم 8 أغسطس 2023

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 8 أغسطس في شركة مجموعة حسن الغريب 13 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 8 أغسطس في شركة أمات للدواجن 13.25جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 8 أغسطس في شركة الصلاح 15 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 8 أغسطس في شركة القاهرة 11.75 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 8 أغسطس في شركة مجموعة القصبي للإستثمار 16 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 8 أغسطس في شركة طيبة لجدود للدواجن 14 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 8 أغسطس في شركة أسيوط للإستثمار والتنمية 14 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 8 أغسطس في شركة كايرو ثري إية للدواجن 14.5 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 8 أغسطس في شركة مجموعة الوادي 13 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 8أغسطس في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا ) 11.5جنيها للكتكوت.