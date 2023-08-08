الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 8 أغسطس في بورصة الدواجن

كتاكيت
كتاكيت

يبحث الكثير على مدار اليوم عن أسعار الكتاكيت حيث أنها ضمن مدخلات الإنتاج للدواجن وأسعارها النهائية تنعكس على أسعار الدواجن وقد شهدت  أسعار الكتاكيت استقرارًا في الأسعار خلال الأيام الماضية، حيث تراجعت الأسعار بنسبة كبيرة نتيجة إلى قلة الطلب على شرائها.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الكتاكيت خلال التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 8 أغسطس في بورصة الدواجن

قدرت أسعار كتكوت أبيض شركات عمر يوم ما بين 9.5 جنيه إلى  14.75 جنيه .

قدرت أسعار كتكوت ابيض قطعان عمر يوم ما بين 9 جنيهات إلى 9.25 جنيه .

قدرت أسعار كتكوت ساسو عمر يوم ما بين 8 جنيه إلى 9 جنيهات .

قدرت أسعار كتكوت ساسو بيور عمر يوم ما بين 9 جنيه إلى 10 جنيهات .

قدرت أسعاركتكوت بلدي حر عمر يوم ما بين 5.5 جنيه إلى 6.5 جنيه .

قدرت أسعار كتكوت هجين عمر يوم مابين 6.75 جنيه إلى 7.75 جنيه.

قدرت أسعار كتكوت جيل ثاني عمر يوم ما بين 7.75 جنيه إلى 8.75 جنيه.

قدرت أسعار كتكوت روزي بيور عمر يوم مابين 8.25 جنيه إلى 9.25 جنيه.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023

أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 8 اغسطس 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار كتاكيت الشركات اليوم 8 أغسطس 2023

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 8 أغسطس في شركة مجموعة حسن الغريب 13 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 8 أغسطس في شركة أمات للدواجن 13.25جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 8 أغسطس في شركة الصلاح 15 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 8 أغسطس في شركة القاهرة 11.75 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 8 أغسطس في شركة مجموعة القصبي للإستثمار 16 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 8 أغسطس في شركة طيبة لجدود للدواجن 14 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 8 أغسطس في شركة أسيوط للإستثمار والتنمية 14 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 8 أغسطس في شركة كايرو ثري إية للدواجن 14.5 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 8 أغسطس في شركة مجموعة الوادي 13 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 8أغسطس في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا ) 11.5جنيها للكتكوت.

أسعار الكتاكيت الأسعار أسعار كتكوت أبيض اسعار الكتاكيت اليوم كتكوت روزي أسعار كتكوت هجين
ads

الأكثر قراءة

محمد صلاح فى الاتحاد السعودى؟ ستيفن جيرارد يعلّق

إحالة سائق هتك عرض فتاة بأكتوبر للجنايات

"محمد نور".. أول أسيوطي يدخل موسوعة جينيس في لعبة تسلق الجبال

65 جنيهاً رسوم شهادة النجاح بالثانوية العامة

إزالة 19 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في البحيرة

أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 8 أغسطس في بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

نيران سكوت

جلال حمام

أفضل من انتظار الرئيس القادم!

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

أنا وعبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

قوات الاحتلال تعتدى على شاب من ذوى الإعاقة قرب جنين

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟