مع بدء تعاملات المقاولين شغل بال المصريين معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 عبر جوجل، حيث خفضت 8 شركات منتجة للصلب بمصر أسعار الحديد أطوال ولفائف بما سيتراوح بين 800 و5 آلاف جنيه في الطن الواحد تسليم أرض مصنعها.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023

وجاءت الشركات وأسعار الحديد والأسمنت بحسب بيانات أطلعت عليها (الدستور)، كالتالي:

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء

خفضت اليوم الثلاثاء 8 أغسطس شركة حديد بشاي سعر طن الحديد أطوال ولفائف من 38 ألف جنيه إلى من 33 ألف جنيه.

وهبط اليوم الثلاثاء 8 أغسطس سعر طن حديد المراكبي من 32.340 ألف جنيه إلى 31.50 ألف جنيه.

وكما تراجع سعر طن حديد العشري اليوم الثلاثاء 8 أغسطس من 34 ألف جنيه إلى من 32 ألف جنيه.

وانخفض اليوم الثلاثاء 8 أغسطس سعر طن حديد الجارحي من 37 ألف جنيه إلى 31.950 ألف جنيه.

وسجل سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء 8 أغسطس على أرض شركة مصر ستيل حوالي 31.5 ألف جنيه عقب الانخفاض من 30.70 ألف جنيه.

وبلغ اليوم الثلاثاء 8 أغسطس سعر طن حديد الكومي عقب الهبوط 31.2 ألف جنيه.

وتراوح اليوم الثلاثاء 8 أغسطس سعر طن حديد العلا إلى مبلغ 30.40 ألف جنيه بعد تراجعه من 29.4 ألف جنيه.

وهبط طن حديد الجيوشي للصلب اليوم الثلاثاء 8 أغسطس إلى 30.70 ألف جنيه.

واتجهت ثلاث شركات الشركات إلى تثبيت أسعار طن الحديد، هي، حديد عز عند مبلغ 32.135 ألف جنيه، وطن حديد السويس للصلب قيمة 32.050 ألف جنيه وسعر طن حديد المصريين مبلغ 32.050 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء

جاءت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء على النحو الآتي:

استقر سعر طن الأسمنت المسلح اليوم الثلاثاء 8 أغسطس ليسجل نحو 1750 جنيها.

واستقر سعر أسمنت النصر اليوم الثلاثاء 8 أغسطس ليسجل نحو 1700 جنيه للطن.

واستقر سعر طن أسمنت وادي النيل اليوم الثلاثاء 8 أغسطس ليسجل نحو 1680 جنيها.

واستقر اليوم الثلاثاء 8 أغسطس سعر طن أسمنت المخصوص ليسجل نحو 1700 جنيه.

واستقر اليوم الثلاثاء 8 أغسطس سعر طن أسمنت حلوان عند 1710 جنيهات للطن.

واستقر اليوم الثلاثاء 8 أغسطس سعر طن أسمنت السويدي ليسجل نحو مبلغ 1830 جنيها.