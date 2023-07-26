"شعبة مواد البناء": فائض فى إنتاج الأسمنت.. والطن يتراجع لـ 1800 جنيه

قال المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن 90% من مصانع الاسمنت في مصر تعمل بالفحم وليس الغاز، و10% من مصانع الأسمنت تعمل بالغاز فقط.

وأضاف “الزيني” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية “صدى البلد”، أن صناعة الأسمنت لن تتأثر بما يحدث بشأن الغاز، لافتاً إلى أن 10% من مصانع الأسمنت تعمل بالغاز فقط وهي مملوكة للدولة.

وأكد الزيني أنه لا يوجد عجز في مواد البناء، معقبًا: "لدينا فائض كبير".

وأوضح أن بعض شركات مواد البناء الكبيرة ضخت كميات في الأسواق مما أدى إلى تخفيض الأسعار، لافتا إلى أن سعر الأسمنت انخفض إلى 1800 جنيه للمستهلك، ويوجد فائض كبير من المنتج، كما انخفض سعر الحديد من 40 ألف جنيه إلى 35 ألف جنيه.

وتابع رئيس شعبة مواد البناء: "لولا المشروعات القومية للدولة لأغلقت مصانع الحديد والإسمنت ومواد البناء".

وأشار إلى أن المشروعات القومية للدولة توفر فرص عمل لـ 3 ملايين عامل.