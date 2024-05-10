إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الحر "شبرا-بنها"

أصيب شخصان في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الحر “شبرا-بنها” نطاق مدينة قليوب اتجاه القاهرة، ونقل المصابين إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الحر شبرا بنها أمام مدينة قليوب فى اتجاه محافظة القاهرة ووقوع مصابين وتكدس بحركة الطريق.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف العميد محمد البطوطي، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، وتبين من المعاينة الأولية انقلاب سيارة ملاكي اتجاه محافظة القاهرة بسبب السرعة الزائدة وانحراف عجلة القيادة ووجود مصابين اثنين، تم نقلهم إلى المستشفى للعلاج ورفع آثار الحادث إلى جانبي الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما أصيب إثنان بجروح قطعية خطيرة بالوجه والأيدى وقطع بالأذن اليسرى فى مشاجرة بين صاحب توك توك وأخر بدراجة بخارية بسبب أولوية المرور فى الطريق الداخلى بقرية أسنيت التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية وتم نقلهم إلى مستشفى كفر شكر التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد نديم مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصى بوصول مصابين بجروح متفرقة خطيرة فى الوجه والأيدى وقطع بالأذن اليسرى، وتم تقديم الرعاية الصحية على الفور لإنقاذ حياتهم من خلال استدعاء رئيس قسم الأنف والأذن بالمستشفى.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقيادة المقدم محمد عماد، رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء سير (عبدالشافى. ع. ع 22) سنة صاحب سوبر ماركت مقيم بكفر عزب غنيم، قائد الدراجة النارية، مصاب بقطع جرحى بالوجه مع الأذن اليسرى غليظ، و(محمد. ع. ع 27) سنة تاجر دواجن مقيم بكفر عزب غنيم مصاب بجرحى بالأيدي اليمنى، و(عماد. ح. م) سائق توك توك مصاب جرح قطعى فى الذراعين، حيث نشبت بين الطرفين مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب أولوية السير في الطريق العام بقرية أسنيت بين التوك توك والدراجة النارية وتعدى بعضهم على بعض.