الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

قطع المياه 10 ساعات عن مدينة قليوب بالقليوبية غدا

قطع مياه الشرب
قطع مياه الشرب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية، قطع المياه عن مدينة قليوب غدا الخميس نظرا لأعمال الصيانة اللازمة مـن الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساءا.

وأهابت شركة المياه، في بيان لها اليوم، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكور ولحين الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية حفاظا على صحة المواطنين.

كما قام اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بجولة لمتابعة بدء استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بمدن كفر شكر وبنها، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم، وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

وأكد محافظ القليوبية خلال تفقد المراكز التكنولوجية، تقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي موجها بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدًا أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بالوحدات المحلية على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

 فتح باب التصالح فرصة للمواطنين

وأضاف أنه تم وضع بانرات إرشادية بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة في أماكن ظاهرة تتضمن الإجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة فضلا عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين، مشيرا إلى أنه تم فتح باب التصالح يمثل فرصة للمواطنين لتقنين أوضاع عقاراتهم المخالفة والاستفادة من المزايا التي يقدمها القانون، والتي تشمل إمكانية تحصيل قيمة مقابل التصالح حال قبول اللجنة الفنية طلب التصالح على أقساط لا تجاوز خمس سنوات (3 سنوات بدون فائدة، 4 سنوات  فائدة 5٪، 5 سنوات فائدة 7٪).

وخلال جولته، أكد الهجان أهمية المراكز التكنولوجية في تقديم الخدمات للمواطنين، ووجه بضرورة تطوير هذه المراكز وتحسين خدماتهان كما شدد على ضرورة تطبيق القانون بحزم على المخالفين، مع مراعاة ظروف المواطنين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم للتصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن هذه المراكز تساهم  في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال البناء، وتعزيز الالتزام بالقانون، وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة في محافظة القليوبية.
 

مياه الشرب قطع المياه مدينة قليوب اعمال الصيانة محافظة القليوبية

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