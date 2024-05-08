الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

5 مصابين في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي بالقليوبية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "مصر - الإسكندرية" الزراعي بنطاق مدينة بنها اتجاه محافظة القاهرة.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يُفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي "مصر - الإسكندرية" قبل مطلع كوبري الشموت بمدينة بنها، ووقوع مصابين، وتعطل الحركة المرورية بنطاق منطقة الحادث.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بإشراف العميد محمد البطوطى مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، وتبين انقلاب سيارة ملاكى بسبب السرعة الزائدة، وسقوط 5 مصابين تم نقلهم إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

محافظ القليوبية انقلاب سيارة ملاكى مدينة بنها حركة الطريق الطريق الزراعي

مواد متعلقة

إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بسبب أولوية المرور بطريق أسنيت بكفر شكر

بمشاركة 20 شركة صناعية.. افتتاح ملتقى لتوظيف الطلاب والخريجين بعلوم بنها

محافظ القليوبية يتابع بدء استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء

الدفع بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مخزن أحد المطاعم الشهيرة بالقليوبية

انتشال جثة شاب من مياه نهر النيل بالقناطر الخيرية

إصابة 4 في حادث تصادم بمدخل قرية سرياقوس بالقليوبية

إقبال مئات الأسر على الاحتفال بشم النسيم وسط حدائق القناطر الخيرية

محافظ القليوبية يتفقد موقع إنشاء موقف سيارات بالقناطر الخيرية

الأكثر قراءة

"التموين" تعلن عن 405 أفدنة لمناطق تجارية ولوجستية توفر آلاف فرص العمل

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

عاجل.. حادث جنائى.. مصدر أمنى يكشف تفاصيل إطلاق النار على رجل أعمال كندى بالإسكندرية

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

بالأسماء.. 5 مصابين في حادث سير بالدقهلية

إيرادات قياسية.. فيلم "السرب" يقترب من 18 مليون جنيه فى أسبوع عرض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

صور

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل لصف الثالث الإعدادي بمدرسة الزمالك الاعدادية

خطوة نحو النجاح.. اختبارات الصف الرابع والخامس الإبتدائي

الأهلى فاتح للشهية وهزم الاتحاد برباعية

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: إسرائيل تخطط لنقل إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطينى لشركة أمريكية

بعد رفع العلم الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى من معبر رفح.. ماذا يحدث هناك؟

ليس هذا ما وافقنا عليه.. لماذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة بعد قبول حماس؟