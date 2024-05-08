5 مصابين في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي بالقليوبية

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "مصر - الإسكندرية" الزراعي بنطاق مدينة بنها اتجاه محافظة القاهرة.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يُفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي "مصر - الإسكندرية" قبل مطلع كوبري الشموت بمدينة بنها، ووقوع مصابين، وتعطل الحركة المرورية بنطاق منطقة الحادث.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بإشراف العميد محمد البطوطى مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، وتبين انقلاب سيارة ملاكى بسبب السرعة الزائدة، وسقوط 5 مصابين تم نقلهم إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.