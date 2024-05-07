الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الدفع بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مخزن أحد المطاعم الشهيرة بالقليوبية

سيارات إطفاء للسيطرة
سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مخزن مطعم شهير

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية من السيطرة على حريق شب في مخزن أحد المطاعم الشهيرة بشبرا الخيمة أمام ديوان حي غرب شبرا الخيمة بميدان المؤسسة بشبرا بسور المؤسسة العمالية، وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده دون خسائر بشرية. وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في مخزن أحد المطاعم الشهيرة لفواكه اللحوم بسور نادي المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية وتم الدفع بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنشآت والمحلات المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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