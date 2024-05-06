محافظ القليوبية يتفقد موقع إنشاء موقف سيارات بالقناطر الخيرية

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قطعة أرض (أرض الكامب) على مساحة 3 آلاف متر، وذلك بعد أن وجه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بسرعة رفع التراكمات من الأرض لاستغلالها في إقامة موقف لسيارات قري مركز ومدينة القناطر الخيرية للعمل علي تحقيق السيولة المرورية بالمدينة ومنع المواقف العشوائية.

وأكد محافظ القليوبية أنه تم رفع تراكمات عليها بلغت 5000 م3 على مدار يومين، وذلك بحضور كل من اللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية والمهندس أحمد نزيه وكيل وزارة الري بالقليوبية، موجها بالبدء في تخطيط الأرض هندسيا وتقسيمها إلي حارات لاستيعاب أكبر قدر من السيارات وأثناء تفقد قطعة الأرض.

ووجه الهجان بالتنسيق بين الري ومجلس مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية لفحص قطعة أرض مجاورة لاستغلالها وضمها للموقف حيث تعتزم المحافظة علي إنشاء موقف متكامل الخدمات فور تدبير الاعتمادات المالية خلال الفترة المقبلة.

كما قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة ميدانية بمدينتي الخصوص وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة في إطار جولاته الميدانية اليوميه لمتابعة أعمال النظافة بالشوارع الرئيسيه والميادين وشملت الجولة المرور بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينه الخصوص وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمه ومنها محور مدينة الخصوص، محور شركات البترول ومحور العصار، وشارع 15 مايو وشارع ١٣٥ بحي شرق شبرا الخيمة وشارع احمد عرابي ومحيط مستشفي الناس بحي غرب شبرا الخيمة.

وخلال الجولة تفقد المحافظ محور مدينة الخصوص ومحور العصار موجهًا باستمرار أعمال الكنس ورفع الأتربة من على الجانبين، بالإضافة إلى رفع تراكمات ومخلفات الهدم على جانبي الطريق وتفعيل الورديات المسائية لضبط أي سيارة تلقي بالقمامة بشوارع المدينة وبشارع ١٥ مايو وشارع ١٣٥ بحي شرق شبرا الخيمة، موجها باستغلال الجزر الوسطي من خلال التشجير وإقامة أنشطة استثمارية تفتح فرص عمل للشباب وتدر عائد لصندوق خدمات المحافظة.