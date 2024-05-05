الأحد 05 مايو 2024
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محافظات

انطلاق فعاليات تأهيل حجاج الجمعيات بالقليوبية

إنطلاق فعاليات تأهيل
إنطلاق فعاليات تأهيل حجاج الجمعيات

أعلن إمام فوزي، وكيل وزارة التضامن بالقليوبية، انطلاق فعاليات تأهيل حجاج الجمعيات الأهلية لأداء مناسك الحج وتفاصيل ومراحل رحلة السفر إلى الأراضي المقدسة لتأدية الفريضة في سهولة ويسر، حيث استعرض اللقاء التعارف بين المشرفين لمستويات حج الجمعيات وحجاج كل مستوى وتجهيز بطاقات التعارف ومناقشة البرنامج إداريًا ودينيًا.

وأوضح فوزي، أن اللقاء تم في إطار توجيهات الدكتور نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن ورئيس المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، حيث عقد الاجتماع الأول لحجاج المستوى الأول والثالث من حجاج محافظة القليوبية، بنسبة حضور تخطت الـ95% من حجاج المستويين.  

وأشار مصطفى عبدالحميد فرج، مشرف المستوى الأول، أن اللقاء شهد قيام الحجاج بملء بطاقات التعارف وكان له الأثر الطيب في قلوب الحجاج، حيث تم التعريف ببرنامج الرحلة إداريًا ودينيًا وكل ما يشمل الرحلة من ببداية السفر إلى الأراضي المقدسة حتى العودة إلى مصر، حيث قدَّمت هيئة الإشراف التهنئة للحجاج متمنين أداء الفريضة بكل سهولة ويسر والتمتع بالرحلة المباركة والعودة إلى أرض الوطن بأمن وسلام.

وأوضح الدكتور مصطفى حجاج، مشرف المستوى الثالث، أنه جرى التنبيه على الحجاج، بالالتزام بكل التعليمات من الفرق المسؤولة عن التوعية الصحية والإرشاد الديني، مشيرين إلى توفير كل سبل الراحة للحجاج وتقديم كل الخدمات لهم والعناية والرعاية للحجاج خلال أداء شعائر الحج.

الحج والعمرة الجمعيات الأهلية تأهيل الحجاج امن القليوبية محافظة القليوبية

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