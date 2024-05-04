السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق هائل بشقة سكنية بالقليوبية

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية والتهمت النيران كافة محتويات المنزل دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من العقيد ناصر الجمال مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد نشوب حريق هائل داخل شقة سكنية بشارع محمد فكرة بمدينة الخصوص. 

 

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق شب فى شقة سكنية بالطابق الخامس ملك إدور. أ. ن 54 سنة موظف بالخصوص وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم. 

 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

حريق هائل حريق شقة سيارات إطفاء امن القليوبية مدينة الخصوص محافظة القليوبية

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