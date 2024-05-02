مصرع عاطلين فى مشاجرة بسبب بيع السجائر بالقليوبية

لقى عاطلين مصرعهما في مشاجرة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية مع تاجر ونجله عندما قام المتهمين باستدراج الآخران بحجة بيع صفقة سجائر لهما في شبرا الخيمة وعقب حضورهما قاما بتثبيتهما لسرقتهما بالاكراه فنشبت بينهم مشاجرة قام على اثرها نجل التاجر بطعن إثنين منهما فيما أطلق أحدهم الخرطوش عليه وعقب سقوط اثنين من افراد التشكيل قتلى اسرع المتهمين هاربين واستولوا على مبلغ مالى من التاجر ونجله.

وتم نقل الجثتان إلى المستشفى وألقى القبض على التاجر ونجله وباقى أفراد التشكيل وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من مأمور قسم ثانى شبرا الخيمة إشارة من المستشفى بوصول جثتين لـ عاطلين بهما جروح طعنية متفرقة بأنحاء جسديهما

وتوصلت تحريات المباحث الجنائية إلى قيام "المتوفيان" بالاشتراك مع 3 عاطلين لإثنين منهم معلومات جنائية بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة بالإكراه.

كما توصلت الجهود إلى قيام المتوفيان بإستدراج تاجر سجائر ونجله مقيمان بمحافظة الغربية بزعم بيع سجائر لهما وسرقتهما وأن نجل التاجر وراء إرتكاب واقعة مقتلهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط افراد التشكيل، وكذا تاجر السجائر ونجله وبمواجهة نجل التاجر تبين أنه مصاب برش خرطوش وكدمات بالرأس قرر بقيام أفراد التشكيل بإستدراجه ووالده بزعم بيع كمية من السجائر لهما وعقب وصولهما قاموا بتهديدهما بأسلحة نارية وبيضاء والإستيلاء منهما على مبلغ مالى وهاتف محمول ملك والده ولدى مقاومته لهم

فيما قام أحد المتوفيان بإطلاق عيار خرطوش تجاهه محدثًا إصابته والتعدى عليه بالضرب وإصابته، إلا أنه تمكن من إستخلاص سكين من المتوفى الثانى وقام بالتعدى عليهما فأودى بحياتهما، وفر باقى افراد التشكيل هاربين مستقلين مركبة "توك توك" وبحوزتهم المبلغ المالى والهاتف المحمول المستولى عليهم، وأضاف نجل التاجر بتخلصه من السكين بإلقائها بالطريق العام.

بمواجهة أفراد التشكيل إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأرشدوا عن جزء من المبلغ المالى والهاتف المحمول المستولى عليهم وبندقية خرطوش و2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات وسلاح أبيض المستخدمين فى إرتكاب الواقعة وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المستولى عليه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق