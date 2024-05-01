الأربعاء 01 مايو 2024
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الأمن يكشف حقيقة فيديو التعدي على زوجين داخل منزلهما في الخصوص

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية عن ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، بادعاء فتاة بتعدي عدد من الأشخاص عليها هي وزوجها داخل مسكنهما بدائرة قسم شرطة الخصوص.

وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، من المقدم محمد شديد رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية، بتداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بادعاء فتاة كذبًا تدعى "بسمة" بتعدي 5 أشخاص عليها هي وزوجها داخل منزلهما بالضرب وقيامهم بتعريتها وتصويرها بدائرة القسم.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد شديد رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية، أن ادعاء الفتاة كاذب وأنها حررت محضر بتعدي زوجها السابق عليها هي زوجها الحالي بالضرب وإصابة زوجها.

ودلت التحريات على أن وراء الواقعة شخص يدعى "أحمد شرشر" 38 سنة، مقيم بدائرة قسم أول شبرا الخيمة - له معلومات جنائية - طليق المجنى عليها "بسمة" وأنه كانت تربطه علاقة صداقة قوية بزوج المجنى عليها الحالى ويدعى "أحمد الليبي"، وكان الأخير السبب وراء طلاق "بسمة" والمتهم منذ أكثر من سنة وأنه تزوج من طليقة صديقه وأخذ مسكن بدائرة قسم شرطة الخصوص هربًا من أعين صديقه حتى لا يعلم بزواجهما.

وأكدت التحريات أنه عندما قام أحد الأشخاص بتبليغ المتهم بمسكن طليقته وزوجها ذهب إليهما وقام بالتعدي عليهما وإصابة زوجها بإصابات بالغة مستخدمًا سلاح أبيض.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد محمد يحيي والنقيب أحمد الخولي والنقيب يوسف توفيق معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

شرطة الخصوص الأجهزة الأمنية مقطع فيديو التعدي علي فتاة امن القليوبية

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