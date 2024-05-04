السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع طفل غرقا فى مياه ترعة عزبة الشقرفى بالقناطر الخيرية

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

لقي طفل مصرعه أثناء الاستحمام في مياه ترعة عزبة الشقرفي بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية وتم نقل الجثة إلى مستشفى القناطر المركزي لاتخاذ اللازم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بغرق الطفل حسن. ص. م 15 سنة أثناء الاستحمام فى مياه إحدى الترع بعزبة الشقرفي بمدينة القناطر الخيرية بالقليوبية. 

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الإنقاذ النهرى وجرى نقل الجثة إلى مستشفى القناطر الخيرية المركزى لاتخاذ اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

غرق طفل امن القليوبية القناطر الخيرية محافظة القليوبية مصرع طفل جثة طفل

مواد متعلقة

ضبط عامل خردة أثناء سرقة مخزن حديد فى القليوبية

إصابة أمين شرطة فى حادث تصادم على الطريق الحر شبرا بنها

720 طنًا حتى الآن.. رئيس "كفر شكر" يُتابع أعمال حصاد وتوريد القمح

توريد 46172 طن قمح لصوامع وشون القليوبية

مصرع عاطلين فى مشاجرة بسبب بيع السجائر بالقليوبية

مصرع وإصابة 3 فى حادث انقلاب سيارة تويوتا بالقليوبية

العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية وسط الزراعات بالقليوبية

رئيس جامعة بنها يشهد احتفالية تكريم الطلاب الموهوبين رياضيًا

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

هل انخفاض سعر الذهب طبيعى أم مقلق؟.. عضو شعبة المعدن الأصفر يجيب

خبراء: ملاحقة «الجنائية الدولية» قادة إسرائيل تساعد فى إنهاء الحرب

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

السجن 3 سنوات للمتهمين بقتل نيرة صلاح "طالبة العريش"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

صور

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

دراما في الدقائق الأخيرة.. الزمالك ينتزع الفوز من براثن البنك الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

قناة كان: خلافات بين أعضاء الكابينت حول عملية اجتياح رفح

مسئول إسرائيلى: حرب غزة لن تنتهى بعد إطلاق سراح المحتجزين

مؤامرات مستمرة.. "خطة موسعة" لإسرائيل بشأن مستقبل غزة بعد الحرب