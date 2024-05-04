إصابة أمين شرطة فى حادث تصادم على الطريق الحر شبرا بنها

أصيب أمين شرطة في حادث تصادم سيارتين بالطريق الحر شبرا بنها، وتم نقله إلى مستشفى قليوب التخصصي للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة "رضا. ع. م"، 46 سنة، مقيم بقرية الشموت بمدينة بنها بمحافظة القليوبية يعمل أمين شرطة بمديرية أمن القليوبية مصابا في حادث تصادم بطريق شبرا بنها الحر.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتم نقل المصاب إلى مستشفى قليوب التخصصي للعلاج واتخاذ اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

كما أصيب عامل بنزينة بطعنة في الجانب الأيسر من الصدر من قبل اثنين مجهولين قاما بطعنه أمام منزله في قرية أسنيت التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وتم نقله إلى مستشفى كفر شكر التخصصي للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من المقدم محمد عماد، رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصي بوصول "محمد. ع. س"، 22 سنة عامل بنزينة بإصابته بطعنة بسلاح أبيض في الجانب الأيسر من الصدر ويخضع للملاحظة والعلاج داخل المستشفى.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء وجود المصاب داخل منزله بالطابق الثالث بشارع دير الناحية بجوار نقطة الشرطة القديمة بقرية أسنيت قام اثنان مجهولان يستقلون دراجة نارية بمناداته من منزله فقام بالنزول أسفل المنزل وفوجئ بضربه في وجه وطعنه بسلاح أبيض بالصدر وفروا هاربين وتم نقله على الفور إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.