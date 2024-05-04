محافظ القليوبية يشهد قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة السيدة العذراء في بنها

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء اليوم السبت، قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة السيدة العذراء بمدينة بنها، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الأهلية، واللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية.

وألقى الأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا عظة عن قيامة المسيح، مؤكدا ضرورة التوحد ونبذ العنف والاهتمام بالعمل والانتاج حتى تزدهر مصر وتتقدم.

وقدم محافظ القليوبية التهانى للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، معربا عن تمنياته القلبية أن يكون عيدا سعيدا وأن يعم الأمن والأمان ويحفظ مصر الغالية حيث الكنيسة تزيين الجدران بالألوان المعبرة عن عيد القيامة المجيد وردد الشمامسة والحضور الترانيم والأناشيد الكنيسة المرتبطة بتلك المناسبة.

ومن جانبه، توجّه الأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا بالشكر إلى محافظ القليوبية على تهنئته بعيد القيامة المجيد، معربًا عن تمنياته لكل القيادات التنفيذية والامنية والشعبية بالمحافظة التوفيق والسداد في مساعيهم للمشاركة في تعزيز مسيرة البناء والتنمية وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.

وفى سياق متصل، اتخذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية التدابير الأمنية اللازمة لتأمين الكنائس وتسيير الحركة المرورية منها وإليها، بالإضافة إلى وضع حواجز مرورية لمنع السيارات من الاصطفاف أمام الكنائس المنتشرة بالمحافظة.

شارك فى قداس عيد القيامة المجيد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي محافظ القليوبية واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة والعقيد محمد طلبة المستشار العسكري للمحافظة ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ سعيد خضر رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية على مستوى محافظة القليوبية.