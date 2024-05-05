الأحد 05 مايو 2024
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محافظات

رئيس جامعة بنها: فحص 99% من الشكاوى خلال الربع الأول فى 2024

رئيس جامعة بنها:
رئيس جامعة بنها: تلقينا 3149 شكوى وفحص 99.43%

استعرض الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، التقرير ربع السنوي لجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عن عام 2024، الذي أكد أن جامعة بنها حققت المركز الأول على الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة الإلكترونية في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى المُوجهة إليها. 

وتلقت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بجامعة بنها 3149 شكوى وطلبًا واستغاثة حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي بواقع 2986 شكوى فردية و363 شكوى جماعية، مشيرًا إلى الانتهاء من فحص ومراجعة 99.43% منها وفقًا لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، تمهيدًا لاتخاذ اللازم بشأنها.

وأشاد رئيس الجامعة، بالجهد المبذول من إدارة خدمة المواطنين بالجامعة وفريق العمل القائم على منظومة الشكاوى الحكومية بكل الكليات والمستشفيات والإدارات والمدن الجامعية.

الاستجابة لشكاوى المواطنين

وأصدر رئيس الجامعة، تعليمات مشددة بضرورة التزام الجهات التابعة بالجامعة بالاستجابة لشكاوى وطلبات واستغاثات المواطنين في مختلف المجالات، والتي لم تتوقف عند حد ما يتم تلقيه على المنظومة، بل يتمّ الرصد والتعامل مع تلك الشكاوى المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه كانت لتلك الاستجابات آثار إيجابية ملموسة لدى الأوساط المختلفة وبصفة خاصة أصحاب تلك الشكاوى الذين حرصوا على تسجيل عبارات الشكر والإشادات بجهود الحكومة في التعامل مع شكاوى المواطنين.

وأشار التقرير إلى أن تطور معدل تلقى الشكاوى خلال شهور الربع الأول من العام وبالمقارنة بالأعوام السابقة يُعبر عن مدى حساسية المنظومة للأحداث والتغيرات المختلفة، إضافة إلى ثقة المواطنين فيها والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الشكاوى، والحد من أسباب تكرارها، وبما يؤكد أن المنظومة أصبحت معروفة وقريبة من المواطنين وفعَّالة في نفس الوقت.

كما تم تفعيل نقطة اتصال جديدة للمنظومة الرئيسية للجامعة، وذلك لتقديم الشكاوى الخاصة بالمواطنين على المنظومة وتحويلها الى الجامعة مباشرة لسرعة الانتهاء منها.

وأضاف أنه يتم تلقى الشكاوى من خلال الرابط  www.shakwa.eg، وأيضًا الاتصال بالخط الساخن على رقم (16528) أو تطبيق "إيجابي" عبر التليفون المحمول.

جامعة بنها ناصر الجيزاوى الشكاوى الحكومية التقرير السنوى خطة الجامعة

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