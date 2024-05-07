الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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بمشاركة 20 شركة صناعية.. افتتاح ملتقى لتوظيف الطلاب والخريجين بعلوم بنها

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح الدكتور محمد حسن هيكل عميد كلية العلوم بجامعة بنها، ملتقى لتوظيف الخريجين بمشاركة 20 شركة ومؤسسة متخصصة بمجالات كلية العلوم برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتنسيق الدكتورة نهاد البرقي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور عدد من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وقال الدكتور محمد حسن هيكل، إن الملتقى لتوظيف الخريجين بكلية العلوم يأتي انطلاقًا من حرص الجامعة بصفة عامة والكلية بصفة خاصة بالاهتمام بطلابها وخريجيها، مؤكدًا أن مثل هذه الملتقيات تسهم في تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لتنمية قدرات الطلاب وزيادة قدراتهم التنافسية، وإعدادهم للحياة العملية، مشيرًا إلى أن الملتقى شهد إقبالا كبيرا من الطلاب.

وأضافت الدكتورة نهاد البرقي، أنه تم استلام السير الذاتية للخريجين والاجابة على تساؤلاتهم وتقديم النصائح فيما يتعلق بالمهارات اللازمة لسوق العمل، كما أتاح لطلاب وخريجى الكلية فرصة التواصل مع ممثلي الشركات شخصيًا والتقديم على الوظائف وفرص التدريب المتاحة.

كما عقدت لجنة اختيار العمداء بجامعة بنها برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، اجتماعاتها لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة كلية التجارة.


وضمت اللجنة كلا من: الدكتور حسين عيسي رئيس جامعة عين شمس الأسبق، والدكتور شعبان طه إبراهيم نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب الأسبق، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث الأسبق والأستاذ المتفرغ بكلية التجارة، والدكتور إسماعيل إبراهيم جمعة بجامعة الإسكندرية.

واستمعت اللجنة خلال اجتماعاتها إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية، ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، حرص الجامعة على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة؛ وفقا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة.

ملتقى التوظيف شباب الخريجين جامعة بنها كلية العلوم تشغيل الشباب

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