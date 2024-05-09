الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية مشتهر طوخ بالقليوبية

تنظيم قافلة طبية
تنظيم قافلة طبية بقرية مشتهر طوخ بالقليوبية

نظَّمت جامعة بنها قافلة طبية بقرية قرية مشتهر بمركز طوخ  وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية انطلاقا من الدور المجتمعي للجامعة.

وشارك في القافلة أطباء في تخصصات الباطنة العامة، والأطفال، والرمد، والعظام، والجلدية، والمسالك البولية، وتم الكشف على أهالي القرية بإجمالي 278 حالة تنوعت ما بين 46  حالة باطنة، و53  حالة أطفال، و48 حالة رمد، و61 حالة عظام، و61 حالة جلدية، و9 حالات مسالك، وصرف العلاج مجانًَا، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات اللازمة وإجراء العمليات الجراحية.

وشارك في القافلة الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب، عميد كلية الطب، والدكتورة نرمين عدلي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، والدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وإبراهيم عبدالله، مدير عام رعاية الشباب.

تطوير المستشفيات الجامعية

كما أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أن الدولة المصرية قد أولت ملف القطاع الصحي اهتمامًا كبيرًا، ومن هذا المنطلق فقد حققت الجامعة طفرة نوعية في تطوير المستشفيات الجامعية وكلية الطب البشري وتخريج أطباء أكفاء ساهموا في تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمرضى من أبناء محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة. 

وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة القاعات الدراسية، ومعامل التشريح والتقى بطلاب كلية الطب وحثهم على تنمية مهاراتهم العلمية والمجتمعية، مؤكدًا أن الأطباء أصحاب رسالة وليس مهنة، وعليهم تحمل ضغوط العمل ومراعاة الجانب الإنساني وأن يتسموا بالموضوعية والالتزام بالقيم والتقاليد الجامعية.

وأوضح الجيزاوي، حرص الجامعة الاستثمار في البشر، مضيفًا أن جامعة بنها حريصة على تضافر الجهود من أجل توفير البيئة الدراسية المناسبة للطلاب مما ينعكس إيجابيًا على مستواهم العلمي والأكاديمي عبر العمل على تهيئة قاعات دراسية متكاملة ومختبرات علمية حديثة، إلى جانب العمل المستمر بالانفتاح على الجامعات العالمية لأجل إيجاد علاقات علمية وثقافية متبادلة بين الطرفين.  

جامعة بنها قافلة طبية قرية مشتهر مدينة طوخ الدور المجتمعي

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