الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الجامعة الأهلية ببنها.. بدء الدراسة فى كليتى الفنون البصرية والطب البيطري

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية اجتماعه برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس المجلس، وبحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور جمال سوسة القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتور محمد صفى الدين خربوش أستاذ العلوم السياسيه بجامعة القاهرة، والدكتور محمد القوصى رئيس وكالة الفضاء المصرية السابق، والدكتور محمود مسلم رئيس مجلس ادارة جريدة الوطن وعضو مجلس الشيوخ.

وعبر تقنية الـ Teams الدكتو محمود محيي الدين أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، والمهندس هاني ضاحي وزير النقل الأسبق، والدكتور ماهر مصباح أمين عام مجلس الجامعات الأهلية  ، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشؤون الاقتصادية والقائم بأعمال رئيس هيئة دعم وتطوير الجامعات.

وأكد الدكتور جمال السعيد  أن جامعة بنها الأهلية هي أول جامعة أهلية منبثقة عن الجامعات الحكومية صدر قرار بتشكيل مجلس أمناء لها ويتم اعتماد لائحتها الداخلية، مشيرا إلى أن الجامعة كانت حريصة على الإنتهاء من كافة نظم العمل واستكمال المقومات الأساسية الخاصة بتشغيلها وفصلها عن جامعة بنها الحكومية.

ووجه "السعيد" الشكر للدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ومستشاري وزير التعليم العالي، ومجلس الجامعات الأهلية لتقديم كافة أوجه الدعم من أجل إنشاء جامعة بنها الأهلية، كما وجه الشكر أيضا لجميع القائمين على إدارة جامعة بنها الأهلية منذ نشأتها وحتى تشغيلها لأداء رسالتها التعليمية والعلمية.

وخلال الجلسة وافق مجلس الأمناء على بدء الدراسة بكليتي الفنون البصرية والطب البيطرى بدءا من العام الجامعى القادم 2024 / 2025 ليرتفع عدد الكليات بجامعة بنها الأهلية إلى 8 كليات وذلك فى إطار خطة الجامعة للاستفادة من كافة المقومات والإمكانيات بها واتاحة فرص تعليمية متميزة للطلاب من خلال تقديم مجموعة برامج متخصصة تخدم متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل فى مختلف القطاعات.

كما وافق المجلس على سياسة التنسيق والقبول بالجامعة للعام الجامعى 2024 / 2025، وذلك من خلال وضع آليات جديدة للتنسيق وقبول الطلاب بجامعة بنها الأهلية وكذلك الموافقة على اجراء بعض التعديلات على القواعد الخاصة بالمنح الدراسية والتخفيضات للعام الأكاديمي 2024 / 2025 وذلك فى إطار التعاون المشترك بين الجامعة ووزارة التعليم العالي وهيئة دعم وتطوير الجامعات.

واستعرض مجلس الأمناء نتائج مركز ضمان الجودة والإعتماد الأكاديمى بشأن استبيان استطلاع آراء طلاب الجامعة حول البرامج التعليمية والمقررات الدراسية حيث تم إعداد الاستبيان باللغة العربية واللغة الإنجليزية وتضمن 3 محاور وهم تقييم المقرر الدراسي، والبيئة التعليمية بالإضافة إلى تقييم عضو هيئة التدريس لكل مقرر.

وخلال الجلسة تم التصديق على القوائم المالية عن فترة تأسيس الجامعة خلال الفترة من الأول من سبتمبر 2022 حتى 30 أغسطس 2023، وكذلك التصديق على القوائم المالية الخاصة بالربع الأول من العام الأكاديمي 2023 / 2024 خلال الفترة من الأول من سبتمبر  إلى 30 نوفمبر 2023.

كما وافق المجلس أيضا على الاشتراك فى نظام تأمين طبى لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وذلك فى إطار اهتمام الجامعة بتوفير الرعاية الصحية لمنسوبيها، من خلال تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل لهم.

جامعة بنها الطب البيطري جامعة بنها الأهلية كلية الفنون البصرية مجلس الأمناء

مواد متعلقة

إصابة 3 أشخاص فى تصادم بين سيارة ملاكى وعمود كهرباء بالطريق الزراعى

محافظ القليوبية وسفير أذربيجان يضعان إكليل زهور على نصب "علييف"

تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل ربة منزل وسرقة مصوغات ذهبية بالقليوبية

قطع المياه 10 ساعات عن مدينة قليوب بالقليوبية غدا

جامعة بنها الأهلية تنظم ورشة عمل حول أهداف بنك المعرفة

5 مصابين فى انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الزراعى بالقليوبية

إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بسبب أولوية المرور بطريق أسنيت بكفر شكر

بمشاركة 20 شركة صناعية.. افتتاح ملتقى لتوظيف الطلاب والخريجين بعلوم بنها

الأكثر قراءة

عاجل|أحمد شوبير يُفجّر مفاجأة بشأن مستقبل على معلول مع الأهلى

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

جريمة تهز المطرية.. عاطل يهتك عرض الأطفال في منزله

ورثت المهنة منذ 40 عاما.. الساعات تحزن مثل الإنسان في محل "أم يوسف" (فيديو)

الخصية بـ5 ملايين والرئة بـ3 والأمعاء بـ2.5.. كيف نفذ قاتل طفل شبرا الخيمة جريمته على الهواء؟

عاجل| قرار من كولر بشأن محمد الشناوى وياسر إبراهيم قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى فى القاهرة لترؤس اجتماعات اللجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

صور

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 216 للعدوان.. 113 ألف شهيد ومصاب فى الحرب على غزة

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس