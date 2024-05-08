إصابة 3 أشخاص فى تصادم بين سيارة ملاكى وعمود كهرباء بالطريق الزراعى

أصيب ثلاثة أشخاص في حادث سيارة ملاكي بعمود إنارة بالطريق الزراعي نطاق مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بعمود إنارة بطريق مصر الإسكندرية الزراعي أمام مول شهير بمدينة طوخ ووقوع مصابين.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف العميد محمد البطوطي مدير إدارة مرور القليوبية وتبين من المعاينة إصابة "وليد. ح" 51 سنة مقيم محافظة المنوفية، “ندى. م” 22 سنة مقيم محافظة المنوفية، “حنين. و” 23 سنة مقيم محافظة المنوفية وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها التعليمي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.