الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل ربة منزل وسرقة مصوغات ذهبية بالقليوبية

صورة ارشيفيه محكمة
صورة ارشيفيه محكمة

 

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السابعة برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاته هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري، تأجيل محاكمة عاطل، لاتهامه بقتل ربة منزل وسرقة مصوغاتها الذهبية وأموالها بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، لجلسة 7 أغسطس المقبل لاستدعاء الطبيب الشرعي وسماه مرافعة الدفاع.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1170 لسنة 2024 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 62 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "محمد ن ر"، 25 سنة، عاطل، مقيم العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، لأنه في 16 / 7 / 2023، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليها إيمان فتحى شحاته السيد عمدا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتلها إثر خلافات بينهما، وتوجه إلى مسكنها حتى حانت له الفرصة لفعله الأثيم، فأخذها على غرة من أمرها بأن انتظر حتى أبعدت نظرها عنه، وتسلل من خلفها مغافلا إياها، وأطبق يديه على عنقها قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها أعراض اسفكسيا الخنق الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها في الحال.

وأوضح أمر الإحالة، أنه ارتبطت جناية القتل العمد بجنحة السرقة وكان القصد من ارتكاب تلك الجناية التأهب لارتكاب الجنحة، إذ أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان سرق المصوغات الذهبية المبينة قيمة ووصفا بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليها إيمان فتحي شحاته السيد وكان ذلك ليلا من داخل مكان مسكنها.

كما قضت محكمة جنايات أمن الدولة برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشارين محمد القرش وتامر الفنجرى  وبحضور محمد حسن وكيل النيابة بالسجن المؤبد لتشكيل  عصابى يضم 5 اشخاص يتزعمهم مقاول لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة ويتخذ من مدينة السادات والطريق الصحراوى منفذا لترويج المخدرات كما أمرت المحكمة بتغريم المتهمين نصف مليون جنيه لافراد التشكيل ومصادرة المضبوطات من مخدرات واسلحة نارية وسيارات ومبالغ مالية.
 

كانت المعلومات قد وردت لأجهزة الامن والإدارة العامة لمكافحة المخدرات ودعمها تحريات الامن العام والامن الوطنى بوجود تشكيل عصابى لترويج كميات كبيرة من المخدرات المتنوعة وبعض العقاقير التخليقية فقامت الأجهزة الأمنية ومباحث المخدرات بمتابعة افراد التشكيل وتم تحديد مكان تواجدهم بمدينة السادات والطريق الصحراوى ورصدهم قبل توزيع صفقة كبيرة من المخدرات وتوجهت قوة كبيرة من قوات الامن مدعومة من قوات الامن المركزى. 
 

محاكمة عاطل مدينة الخصوص سرقة مصوغات ذهبية قتل ربة منزل امن القليوبية

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