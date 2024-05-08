الأربعاء 08 مايو 2024
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جامعة بنها الأهلية تنظم ورشة عمل حول أهداف بنك المعرفة

ورشة عمل حول أهداف
ورشة عمل حول أهداف بنك المعرفة

نظمت جامعة بنها الأهلية ورشة عمل عن "بنك المعرفة المصري" بهدف تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب في مهارات البحث على قواعد البيانات وإتاحة المصادر، وبغرض التعرف على المميزات والخصائص المقدمه من خلال "بنك المعرفة المصري" والتي يمكن للطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة الاستفادة منها حيث يمنح بنك المعرفة المصري إمكانية الوصول إلى قدر كبير من المعرفة والمحتوى العلمي في مختلف التخصصات.

وأكد الدكتور جمال سوسة القائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية، أن الجامعة حريصة على عقد ورش العمل التدريبية بشكل مستمر لتطوير مهارات الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب في مختلف الكليات والتخصصات والبرامج الدراسية كما أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع البحث العلمي ودعم الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا للارتقاء بمستوى الأبحاث ومخرجاتها.

وأضاف القائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية في تصريحات صحفية، أن أهمية بنك المعرفة المصري تمنح لجميع المصريين من جميع كافة الأعمار إمكانية الوصول إلى أكبر قدر من المعرفة والمحتوى الثقافي والعلمي.

وتابع الدكتور سليمان مصطفى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، أهمية انعقاد ورشة العمل، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة بالمعرفة والبحث العلمي من خلال حث الطلاب والباحثين على الاستفادة من الخدمات والمزايا التي يقدمها "بنك المعرفة المصري".

 يذكر أن إنشاء بنك المعرفة المصري جاء في إطار مبادرة رئيس الجمهورية التي أطلقها في عيد العلم سنة 2014 "نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر" ودعمًا لجهود الإرتقاء بمجتمع المعرفة المصري وزيادة إهتمام وشغف المواطن المصري بالعلوم ودعم التعليم والبحث العلمي وقد تم إنشاء بنك المعرفة المصري في يناير 2016 كأحد أهم وأكبر المشروعات القومية المعرفية في مجال التعليم والبحث العلمي في تاريخ مصر الحديث.

جامعة بنها الأهلية بنك المعرفة مهارات البحث ورشه عمل تنمية القدرات

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