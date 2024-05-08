الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية وسفير أذربيجان يضعان إكليل زهور على نصب "علييف"

محافظ القليوبية يستقبل
محافظ القليوبية يستقبل سفير أذربيجان

استقبل اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، السفير ألخان بولوخوف، سفير أذربيجان بالقاهرة، في مدينة القناطر الخيرية، لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري وتمثال الزعيم الراحل حيدر علييف، مؤسس دولة أذربيجان، بمناسبة ذكرى ميلاده.

بدأت مراسم اللقاء باستقبال محافظ القليوبية لسفير دولة أذربيجان، ثم وضع إكليل من الزهور على تمثال الزعيم الراحل حيدر علييف مؤسس دولة أذربيجان وزعيمها الشعبي، وكان رئيسًا لها بناءً على طلب الشعب وأحدث طفرة اقتصادية بها.

وأقامت محافظة القليوبية تمثالًا للزعيم الراحل فى حديقة أطلق عليها اسم "حديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية" في ظل العلاقات المتبادلة والاتفاقيات التي وقعتها محافظة القليوبية مع أذربيجان فى عددٍ من المجالات المختلفة واتفاقية تعاون مشترك مع محافظة أبشرون الأذربيجانية.

حديقة الصداقة المصرية الأذربيجانيه بالقناطر الخيرية

وأعرب محافظ القليوبية، خلال لقائه بالضيوف، عن سعادته البالغة بهذا الاحتفال السنوي الذي تقوم به المحافظة ومشاركتها بيوم الوفاء للزعيم حيدر علييف، مشيرًا إلى أن المحافظة سعيدة بالتآخى بينها وبين محافظة أبشرون الأذربيجانية مثمنا جهود السفير، ودعمه المستمر في توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين معربًا أن مصر تعد أجمل مقصد سياحي، ونأمل زيادة عدد السائحين الأذربيجانيين خلال الأيام القادمة.

من جهته، أكد سفير أذربيجان سعادته بحسن استقباله على أرض القليوبية بحديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية بالقناطر الخيرية، والتي تنال اهتمامًا كبيرًا من المحافظة، مشيرًا إلى أن العلاقات بين دولة مصر ودولة أذربيجان علاقات تاريخية تمتد إلى 1994 منذ أن بدأ الزعيم الراحل حيدر علييف يجوب البلاد لتوطيد العلاقات، مؤكدا أنه بدأ بمصر وتم التآخي بين العديد من محافظات أذربيجان، مشيرا إلى أن السفارة بصدد تنظيم احتفالية أخرى بالعاصمة باكو وسيشارك فيها العديد من الشخصيات المصرية والبرلمانية بمصر وأذربيجان.

محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان سفير أذربيجان القناطر الخيرية النصب التذكاري

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