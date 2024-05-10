الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ألمانيا تتوعد إسرائيل بـ"تضييق الخناق" عليها حال الهجوم على رفح

بوريس بيستوريوس
بوريس بيستوريوس

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إن برلين قد تحذو حذو واشنطن بشأن وقف إرسال أسلحة لإسرائيل إذا نفَّذت عملية واسعة في رفح الفلسطينية، وذلك وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة

وكانت الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، قررت تجميد شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، التي تشمل 2500 قنبلة تزن 2000 رطل،  بعد عدوانها الغاشم على مدينة رفح الحدودية جنوب قطاع غزة، في ظل مراجعة شحنات الأسلحة الأخرى لإسرائيل، حسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

بوريس بيستوريوس الالمانى برلين وزير الدفاع الألماني واشنطن

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