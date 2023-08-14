أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 14 أغسطس في بورصة الدواجن

يبحث الكثير عن أسعار الكتاكيت حيث أن أسعار الكتاكيت تنعكس علي أسعار الدواجن، وقد شهدت أسعار الدواجن حالة من الاستقرار مع بداية تعاملات اليوم الأثنين في بورصة الدواجن.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن خلال التعاملات الصباحية اليوم الأثنين 14 أغسطس.

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 14 أغسطس عمر يوم في شركة القاهرة 15 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 14 أغسطس عمر يوم في شركة مجموعة حسن الغريب 16.5 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 14 أغسطس عمر يوم في شركة طنبول للاستثمار الداجني 17 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 14 أغسطس عمر يوم في شركة سمان أبيض بيور 6 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 14 أغسطس عمر يوم في شركة كتكوت سمان ( الأبيض ) 4 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 14 أغسطس عمر يوم في شركة كتكوت سمان ( الأسمر ) 3.5 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 14 أغسطس عمر يوم في شركة كتكوت بلدي 8.5 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 14 أغسطس عمر يوم في شركة كتكوت ساسو 12.25 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 14 أغسطس عمر يوم في شركة كتكوت أبيض15.25 جنيها للكتكوت.

أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين عمر يوم

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 14 أغسطس عمر يوم في شركة أسيوط للإستثمار والتنمية 16.5 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 14 أغسطس عمر يوم في شركة مجموعة القصبي للإستثمار 18 جنيهًا للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 14 أغسطس عمر يوم في شركة طيبة لجدود للدواجن 16.75جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 14 أغسطس عمر يوم في شركة كايرو ثري إية للدواجن 17 جنيه للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 14 أغسطس عمر يوم في شركة الصلاح 19 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 14 أغسطس عمر يوم في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا )16 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 14 أغسطس عمر يوم في شركة مجموعة الوادي 15.5 جنيها للكتكوت.