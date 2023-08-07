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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 7 أغسطس في بورصة الدواجن والشركات

كتاكيت
كتاكيت

شهدت أسعار الكتاكيت استقرارًا في الأسعار خلال الأيام الماضية، حيث تراجعت الأسعار بنسبة كبيرة نتيجة إلي قلة الطلب على شرائها.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الكتاكيت خلال التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 7 أغسطس في بورصة الدواجن

بلغ سعر كتكوت أبيض شركات عمر يوم ما بين 9.5 جنيه إلي  14.75 جنيه .

بلغ سعر كتكوت ابيض قطعان عمر يوم ما بين 9 جنيه إلي 9.25 جنيه .

بلغ سعر كتكوت ساسو عمر يوم ما بين 8 جنيه إلي 9 جنيه .

بلغ سعر كتكوت ساسو بيور عمر يوم ما بين 9 جنيه إلي 10 جنيه .

بلغ سعر كتكوت بلدي حر عمر يوم ما بين 5.5 جنيه إلي 6.5 جنيه .

بلغ سعر كتكوت هجين عمر يوم مابين 6.75 جنيه إلي 7.75 جنيه.

بلغ سعر  كتكوت جيل ثاني عمر يوم ما بين 7.75 جنيه إلي 8.75 جنيه.

بلغ سعر  كتكوت روزي بيور عمر يوم مابين 8.25 جنيه إلي 9.25 جنيه.

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أسعار كتاكيت الشركات اليوم 7 أغسطس 2023

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 7 أغسطس في شركة مجموعة حسن الغريب 13 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 7 أغسطس في شركة أمات للدواجن 13.25جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 7 أغسطس في شركة الصلاح 15 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 7 أغسطس في شركة القاهرة 11.75 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 7 أغسطس في شركة مجموعة القصبي للإستثمار 16 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 7 أغسطس في شركة طيبة لجدود للدواجن 14 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 7 أغسطس في شركة أسيوط للإستثمار والتنمية 14 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 7 أغسطس في شركة كايرو ثري إية للدواجن 14.5 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 7 أغسطس في شركة مجموعة الوادي 13 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 7 أغسطس في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا ) 11.5جنيها للكتكوت.

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