السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الكتاكيت اليوم 29 يوليو 2023 في بورصة الدواجن

كتاكيت
كتاكيت

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الكتاكيت حيث أن أسعارها تنعكس على أسعار الدواجن، وفقا لـ عبد العزيز السيد، فقد شهدت أسعار الكتاكيت تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية لتصل إلى 50%، نتيجة إلي تراجع الطلب على الكتاكيت بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث أن 95% من مزارع مصر تعمل بالنظام المفتوح والذي يسبب الكثير من النفوق.

ونستعرض في السطور التالية اسعار الكتاكيت اليوم السبت 29 يوليو 2023 في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

 أسعار الكتاكيت اليوم السبت 29 يوليو في بورصة الدواجن 

بلغت أسعار كتكوت أبيض شركات عمر يوم ما بين  7 جنيه إلى 13.5 جنيه .

بلغت أسعار كتكوت ابيض قطعان عمر يوم ما بين 6.5 جنيه إلى  6.75 جنيه .

بلغت أسعار كتكوت ساسو عمر يوم ما بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات.

بلغت أسعار كتكوت ساسو بيور عمر يوم ما بين 7 جنيهات إلى 8 جنيهات. 

بلغت أسعار كتكوت بلدي حر عمر يوم ما بين 4.75 جنيه إلى 5.25 جنيه 

بلغت أسعار كتكوت هجين عمر يوم ما بين 6 جنيهات إلى 6.75 جنيه

بلغت أسعار كتكوت جيل ثاني عمر يوم ما بين 7 إلى جنيه 8 جنيهات 

بلغت أسعار كتكوت روزي بيور عمر يوم ما بين 8 جنيه إلي 9 جنيهات.

أسعار الكتاكيت اليوم السبت 29 يوليو في الشركات

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم السبت 29 يوليو في شركة مجموعة القصبي للإستثمار 11 جنيها للكتكوت.

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم السبت 29 يوليو في شركة كايرو ثري إية للدواجن13.5 جنيها للكتكوت.

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم السبت 29 يوليو في شركة سمان أبيض بيور6 جنيهات للكتكوت.

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم السبت 29 يوليو في شركة كتكوت سمان ( الأبيض ) 4 جنيهات للكتكوت. 

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم السبت 29 يوليو في شركة كتكوت سمان ( الأسمر )3.5 جنيها للكتكوت.

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم السبت 29 يوليو في شركة كتكوت بلدي 6.25 جنيها للكتكوت.

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم السبت 29 يوليو في شركة كتكوت ساسو 7.25 جنيها للكتكوت.

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم السبت 29 يوليو في شركة مجموعة الوادي 11.25 جنيها للكتكوت.

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم السبت 29 يوليو في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا ) 10 جنيهات للكتكوت.

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم السبت 29 يوليو في شركة شركة الجزيرة 9 جنيهات للكتكوت.

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