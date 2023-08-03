الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 3 أغسطس 2023 في بورصة الدواجن

كتاكيت
كتاكيت

سجلت أسعار الكتاكيت حالة من الأستقرار علي مدار الأيام القليلة الماضية، نتيجة إلي تارجع القوة الشرائية والطلب علي الكتاكيت.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 3 أغسطس في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار كتكوت البط اليوم الخميس

سجلت أسعاركتكوت بط بكيني فرنساوي عمر يوم  مابين 7.75 جنيه إلي 8.25 جنيه.

سجلت أسعار كتكوت بط تسمين فرنساوي عمر يوم  مابين 13.50 جنيه إلي 14.25 جنيه .

سجلت أسعاركتكوت بط مسكوفي عمر يوم  مابين  19.75 جنيه إلي 20.25 جنيه .

سجلت أسعاركتكوت بط مولارد عمر يوم  مابين  13.75 جنيه إلي 14.25 جنيه

أسعار كتكوت رومي اليوم الخميس

سجلت أسعاركتكوت رومي أبيض عمر يوم  مابين 65.00 جنيه إلي 65.00 جنيه للكتكوت.

سجلت أسعار كتكوت رومي أبيض 1200 جرام 125.00 جنيه إلي 130.00 جنيه  للكتكوت.

 سجلت أسعاركتكوت رومي أسمر برونزي عمر يوم  مابين  20.00 جنيه إلي 20.00 جنيه   للكتكوت.

سجلت أسعاركتكوت رومي برونزي 200 جرام 45.00 جنيه إلي 45.00 جنيه  للكتكوت.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس 3 أغسطس في بورصة الدواجن

سجلت أسعاركتكوت سمان أسمر عمر يوم  مابين  3.50 جنيه إلي  3.50 جنيه  للكتكوت.

سجلت أسعار كتكوت سمان أبيض عمر يوم  مابين  4 جنيه إلي 4 جنيه   للكتكوت.

أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم الخميس 3 يوليو 

 بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس في شركة كايرو ثري إية للدواجن 13.5 جنيها للكتكوت.

 بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس في شركة مجموعة الوادي 11.75 جنيها للكتكوت.

 بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس في شركة الصلاح 11 جنيها للكتكوت.

 بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس في شركة مجموعة القصبي للإستثمار 12 جنيها للكتكوت.

أسعار كتكوت البط أسعار كتكوت بط تسمين أسعاركتكوت بط مسكوفي أسعاركتكوت بط مولارد أسعاركتكوت رومي أبيض

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