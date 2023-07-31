شعبة الدواجن: تراجع أسعار الكتاكيت 50% نتيجة العوامل الجوية

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرف التجارية، إن ارتفاع درجات الحرارة يمكن أن يؤثر سلبًا على قطاع الدواجن في مصر بعدة طرق، حيث قد تعاني الدواجن من إجهاد الحرارة عندما تصل درجات الحرارة إلى مستويات عالية، كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل النشاط والحركة وزيادة التنفس والتعرق للتبريد. وأشار إلى أنه إذا استمرت الحرارة العالية لفترة طويلة، فقد تؤدي إلى إجهاد حراري يؤثر على صحة الدواجن ويؤدي إلى تدهور الوزن وتقليل الإنتاجية.

وأوضح السيد، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن ارتفاع درجات الحرارة التي ضربت البلاد كان له دور كبير في نفوق عدد من الثروة الداجنة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد رقم محدد له حتى الآن، وأن ارتفاع درجات الحرارة أثر على المنتج أكثر من المستهلك. كما لفت إلى أن قطاع الدواجن يحتاج إلى كميات كبيرة من الماء للتبريد والحفاظ على درجة حرارة الجسم المناسبة، وعندما تصل درجات الحرارة إلى مستويات عالية، يزيد الطلب على الماء، وإذا لم يتوفر الماء بكميات كافية فقد يؤدي ذلك إلى جفاف وتأثير سلبي على الصحة والإنتاجية.

وأشار رئيس شعبة الدواجن في الغرف التجارية إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يمكن أن يؤثر أيضًا على إنتاجية الدواجن، على سبيل المثال، يمكن أن تقلل الحرارة العالية من قدرة الدجاج على إنتاج البيض، أو تؤثر على جودة البيض المنتج، كما يمكن أن يؤثر ارتفاع درجات الحرارة على نمو الدواجن وتطورها، مما يؤثر على وزن الدواجن وجودتها كمصدر للحم.

وأضاف السيد أن المنتج يبيع الدواجن قبل وصولها إلى الحجم الذي يعوض خسارته بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن نظام المزارع التقليدية المفتوحة يتسبب في نفوق الكثير منها، لافتًا إلى أن مصر لا تعاني من أزمة دواجن، حيث إن الإنتاج يكفي الطلب، وهناك تراجع ملحوظ على الطلب، مما جعل لدينا فائضًا في الإنتاج وأدى إلى تراجع أسعار الدواجن.

كما أضاف رئيس شعبة الدواجن في الغرف التجارية أن الأسعار وصلت اليوم إلى 55 جنيهًا للكيلو من المزرعة لتصل إلى المستهلك بـ62 جنيهًا للكيلو، بينما تراجعت أسعار بيض المائدة نتيجة لتراجع الطلب فهو سلعة تعتمد على العرض والطلب، حيث وصلت اليوم إلى 100 جنيه للكرتونة.

وأكد "السيد" أن أسعار الكتاكيت شهدت تراجعًا كبيرًا قد يصل إلى 50%، نتيجة تخوف المنتجين من العوامل الجوية وعدم دخول دورات جديدة خلال الفترة الحالية، حيث وصلت أسعار الكتاكيت منذ أسابيع قليلة إلى 12 جنيهًا للكتكوت، لتسجل الآن 7 جنيهات للكتكوت، ومن المتوقع أن تستمر ارتفاعات الحرارة حتى نهاية أغسطس المقبل.

وفي نفس السياق، أوضح أنه يمكن استخدام أنظمة التبريد مثل المراوح والرذاذ والتهوية الميكانيكية للحفاظ على درجات حرارة مناسبة داخل المزرعة أو الأقفاص، ويجب توجيه التهوية بشكل صحيح لتوفير تيار هوائي منعش وتقليل تراكم الحرارة، كما ينبغي توفير مظلات أو هياكل للحماية من أشعة الشمس المباشرة. كما يمكن استخدام مواد عازلة للحفاظ على برودة المساكن أو المزارع.

وأكد أنه يجب توفير كميات كافية من الماء النظيف والبارد للدواجن للشرب والتبريد، واستخدام أنظمة تبريد المياه للحفاظ على درجة حرارة المياه منخفضة.