التعاملات الصباحية| أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 13-8-2023
شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 13 أغسطس في بورصة الدواجن استقرارا في الأسعار
أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 13 أغسطس
بلغ متوسط سعر الكتكوت الابيض في شركة عياد للإنتاج الداجنى 13 جنيها للكتكوت عمر يوم.
بلغ متوسط سعر الكتكوت الابيض في شركة القاهرة 18 جنيها للكتكوت عمر يوم.
بلغ متوسط سعر الكتكوت الابيض في شركة طنبول للاستثمار الداجني 13.25جنيها للكتكوت عمر يوم.
بلغ متوسط سعر الكتكوت الابيض في شركة طيبة لجدود للدواجن 15جنيها للكتكوت عمر يوم.
بلغ متوسط سعر الكتكوت الأبيض في شركة أمات للدواجن 16.5جنيها للكتكوت عمر يوم.
بلغ متوسط سعر الكتكوت الابيض في شركة أسيوط للإستثمار والتنمية 15.5 جنيها للكتكوت عمر يوم.
بلغ متوسط سعر الكتكوت الابيض في شركة مجموعة حسن الغريب 15 جنيها للكتكوت عمر يوم.
بلغ متوسط سعر الكتكوت الأبيض في شركة مجموعة القصبي للاستثمار 16 جنيها للكتكوت عمر يوم.
بلغ متوسط سعر الكتكوت الابيض في شركة كايرو ثرى ايه للدواجن 16 جنيها للكتكوت عمر يوم.
بلغ متوسط سعر الكتكوت الابيض في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا )13.5 جنيها للكتكوت عمر يوم.
بلغ متوسط سعر الكتكوت الابيض في شركة الصلاح 17 جنيها للكتكوت عمر يوم.
بلغ متوسط سعر الكتكوت الابيض في شركة مجموعة الوادي 14.5 جنيها للكتكوت عمر يوم.
أسعار السمان اليوم
بلغ سعر سمان ابيض بيور 6 جنيهات للكتكوت عمر يوم.
بلغ سعر كتكوت سمان ( الأبيض )4 جنيهات للكتكوت عمر يوم.
بلغ سعر كتكوت سمان ( الأسمر ) 3.5 جنيها للكتكوت عمر يوم.
بلغ سعر كتكوت بلدي 8 جنيهات للكتكوت عمر يوم.
بلغ سعر كتكوت ساسو 10.75 جنيها للكتكوت عمر يوم.
بلغ سعر كتكوت أبيض 13.25 جنيها للكتكوت عمر يوم.