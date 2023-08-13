الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

التعاملات الصباحية| أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 13-8-2023

كتاكيت
كتاكيت

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 13 أغسطس في بورصة الدواجن استقرارا في الأسعار 

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 13 أغسطس

بلغ متوسط سعر الكتكوت الابيض في شركة عياد للإنتاج الداجنى 13 جنيها للكتكوت عمر يوم.

بلغ متوسط سعر الكتكوت الابيض في شركة القاهرة 18 جنيها للكتكوت عمر يوم.

بلغ متوسط سعر الكتكوت الابيض في شركة طنبول للاستثمار الداجني 13.25جنيها للكتكوت عمر يوم.

بلغ متوسط سعر الكتكوت الابيض في شركة طيبة لجدود للدواجن 15جنيها للكتكوت عمر يوم.

بلغ متوسط سعر الكتكوت الأبيض في شركة أمات للدواجن 16.5جنيها للكتكوت عمر يوم.

بلغ متوسط سعر الكتكوت الابيض في شركة أسيوط للإستثمار والتنمية 15.5 جنيها للكتكوت عمر يوم.

بلغ متوسط سعر الكتكوت الابيض في شركة مجموعة حسن الغريب 15 جنيها للكتكوت عمر يوم.

بلغ متوسط سعر الكتكوت الأبيض في شركة مجموعة القصبي للاستثمار 16 جنيها للكتكوت عمر يوم.

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

بلغ متوسط سعر الكتكوت الابيض في شركة كايرو ثرى ايه للدواجن 16 جنيها للكتكوت عمر يوم.

بلغ متوسط سعر الكتكوت الابيض في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا )13.5 جنيها للكتكوت عمر يوم.

بلغ متوسط سعر الكتكوت الابيض في شركة الصلاح 17 جنيها للكتكوت عمر يوم.

بلغ متوسط سعر الكتكوت الابيض في شركة مجموعة الوادي 14.5 جنيها للكتكوت عمر يوم.

أسعار السمان اليوم 

بلغ سعر سمان ابيض بيور 6 جنيهات للكتكوت عمر يوم.

بلغ سعر كتكوت سمان ( الأبيض )4 جنيهات للكتكوت عمر يوم.

بلغ سعر كتكوت سمان ( الأسمر ) 3.5 جنيها للكتكوت عمر يوم.

بلغ سعر كتكوت بلدي 8 جنيهات للكتكوت عمر يوم.

بلغ سعر كتكوت ساسو 10.75 جنيها للكتكوت عمر يوم.

بلغ سعر كتكوت أبيض 13.25 جنيها للكتكوت عمر يوم.

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