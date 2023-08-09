أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023

شهدت أسعار الكتاكيت استقرار في الأسعار اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن، حيث أن أسعار الكتاكيت تنعكس على أسعار الدواجن.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم 9 أغسطس.

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في شركة مجموعة حسن الغريب 13 جنيها للكتكوت عمر يوم.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في شركة طنبول للاستثمار الداجني 13 جنيها للكتكوت عمر يوم.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في شركة عياد للإنتاج الداجنى 15 جنيها للكتكوت عمر يوم.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في شركة القاهرة 12.25 جنيها للكتكوت عمر يوم.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في شركة طيبة لجدود للدواجن 15 جنيها للكتكوت عمر يوم.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا ) 12 جنيها للكتكوت عمر يوم.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في شركة أمات للدواجن 13.5 جنيها للكتكوت عمر يوم.

أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في شركة أسيوط للاستثمار والتنمية 14.5 جنيها للكتكوت عمر يوم.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في شركة التسعين للاستثمار الداجني 13.5 جنيها للكتكوت عمر يوم.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في شركة كايرو ثرى إية للدواجن 15 جنيها للكتكوت عمر يوم.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في شركة مجموعة القصبي للإستثمار 16 جنيها للكتكوت عمر يوم.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في شركة الصلاح 15 جنيها للكتكوت عمر يوم.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في شركة مجموعة الوادي 13.5 جنيها للكتكوت عمر يوم.

أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء 9 أغسطس