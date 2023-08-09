الأربعاء 09 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023

كتاكيت
كتاكيت

شهدت أسعار الكتاكيت استقرار في الأسعار اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن، حيث أن أسعار الكتاكيت تنعكس على أسعار الدواجن.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم 9 أغسطس.

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن 

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في شركة مجموعة حسن الغريب 13 جنيها للكتكوت عمر يوم.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في شركة طنبول للاستثمار الداجني 13 جنيها للكتكوت عمر يوم.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في شركة عياد للإنتاج الداجنى 15 جنيها للكتكوت عمر يوم.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في شركة القاهرة 12.25 جنيها للكتكوت عمر يوم.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في شركة طيبة لجدود للدواجن 15 جنيها للكتكوت عمر يوم.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا ) 12 جنيها للكتكوت عمر يوم.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في شركة أمات للدواجن 13.5 جنيها للكتكوت عمر يوم.

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 8 أغسطس في بورصة الدواجن

أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 7 أغسطس في بورصة الدواجن والشركات

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 3 أغسطس 2023 في بورصة الدواجن

شعبة الدواجن: تراجع أسعار الكتاكيت 50% نتيجة العوامل الجوية

أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في شركة أسيوط للاستثمار والتنمية 14.5 جنيها للكتكوت عمر يوم.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في شركة التسعين للاستثمار الداجني 13.5 جنيها للكتكوت عمر يوم.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في شركة كايرو ثرى إية للدواجن  15 جنيها للكتكوت عمر يوم.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في شركة مجموعة القصبي للإستثمار 16 جنيها للكتكوت عمر يوم.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في شركة الصلاح 15 جنيها للكتكوت عمر يوم.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في شركة مجموعة الوادي 13.5 جنيها للكتكوت عمر يوم.

أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء 9 أغسطس

  • كتكوت أبيض 11.75 جنيها للكتكوت عمر يوم.
  • كتكوت ساسو 10.75 جنيها للكتكوت عمر يوم.
  • سمان أبيض بيور 6 جنيهات للكتكوت عمر يوم.
  • كتكوت سمان ( الأبيض ) 4 جنيهات للكتكوت عمر يوم.
  • كتكوت سمان ( الأسمر ) 3.5 جنيها للكتكوت عمر يوم.
  • كتكوت بلدي 7.75 جنيها للكتكوت عمر يوم.
أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء شركة مجموعة حسن الغريب شركةعياد للإنتاج الداجني شركة القاهرة أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات

الأكثر قراءة

بيراميدز يتعاقد مع بن شرقى 3 سنوات.. والإعلان الرسمى خلال أيام

"إبراهيم" أمام محكمة الأسرة: "جوزت أخوها وعملت لأختها حقن مجهري بفلوسي"

"التنظيم والإدارة": فتح باب التقديم لوظائف شاغرة بالقاهرة فى 3 تخصصات

قبل مرور 24 ساعة من الواقعة.. القبض على قاتل كهربائي بالمنوفية

"العالم علمين".. آخر مستجدات مهرجان العلمين الجديدة وحفل رضا البحراوي

"الداخلية" تكشف قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه فى دمياط والدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

الرئاسة تنزع السيادة

وائل لطفي

شروط النهضة الصعبة

أشرف عبدالشافي

مسرحنا.. أم مسرحهم؟!

إبراهيم داود

مارادونا وموسم الانتقالات

ماجد حبته

سيارة كهربائية مصرية

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟