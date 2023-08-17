أسعار إضافات الأعلاف في البورصة اليوم الخميس 17 أغسطس 2023

تعتبر إضافات الأعلاف من مدخلات إنتاج الدواجن، وقد شهدت إضافات الأعلاف حالة من الاستقرار في بورصة السلع اليوم، وقد تنعكس أسعار إضافات الأعلاف على سعر المنتج النهائي في أسعار الدواجن.

ونستعرض في السطور التالية أسعار إضافات الأعلاف اليوم الخميس 17 أغسطس والتي جاءت كالتالي:

أسعار إضافات الأعلاف اليوم الخميس

سجلت أسعار إضافات أعلاف الدواجن اليوم الخميس في بورصة السلع للمنتج مونو كالسيوم 42000 جنيها للطن.

سجلت أسعار إضافات أعلاف الدواجن اليوم الخميس في بورصة السلع للمنتج داي كالسيوم 39000 جنيه للطن.

سجلت أسعار إضافات أعلاف الدواجن اليوم الخميس في بورصة السلع للمنتج كولين كلورايد 51000 جنيه للطن.

سجلت أسعار إضافات أعلاف الدواجن اليوم الخميس في بورصة السلع للمنتج لايسين 80000 جنيه للطن.

سجلت أسعار إضافات أعلاف الدواجن اليوم الخميس في بورصة السلع للمنتج ميثيونين 118000 جنيه للطن.

سجلت أسعار إضافات أعلاف الدواجن اليوم الخميس في بورصة السلع للمنتج ثريونين 75000 جنيه للطن.

سجلت أسعار إضافات أعلاف الدواجن اليوم الخميس في بورصة السلع للمنتج بيكربونات الصوديوم 28000 جنيه للطن.

أسعار مسحوق السمك اليوم في البورصة

سجلت أسعار إضافات أعلاف الدواجن اليوم الخميس في بورصة السلع للمنتج مسحوق سمك إماراتي 60% 60000 جنيه للطن.

سجلت أسعار إضافات أعلاف الدواجن اليوم الخميس في بورصة السلع للمنتج مسحوق اللحم 55% 29000 جنيه للطن.

سجلت أسعار إضافات أعلاف الدواجن اليوم الخميس في بورصة السلع للمنتج مسحوق العظم (13% فسفور - 26% كالسيوم) 14000 جنيه للطن.

سجلت أسعار إضافات أعلاف الدواجن اليوم الخميس في بورصة السلع للمنتج مسحوق لحم وعظم (30% بروتين - 8% فسفور - 12% كالسيوم) 12000 جنيه للطن.

سجلت أسعار إضافات أعلاف الدواجن اليوم الخميس في بورصة السلع للمنتجمسحوق لحم أصفر (بدون ريش 55% - 60%) 32000 جنيه للطن.

سجلت أسعار إضافات أعلاف الدواجن اليوم الخميس في بورصة السلع للمنتج مسحوق لحم وعظم (25% - 30%) 26500 جنيه للطن.

سجلت أسعار إضافات أعلاف الدواجن اليوم الخميس في بورصة السلع للمنتج مسحوق سمك محلي 50% 27000 جنيه للطن.