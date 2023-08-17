النخالة بـ8800 جنيه للطن.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الخميس استقرارا في الأسواق، حيث بلغ سعر طن الذرة ”أرجنينى“: 13500 جنيه، فيما بلغ سعر طن الذرة “برازيلى”: 13500 جنيه، في حين بلغ سعر طن الذرة ”أوكرانى“: 11500 جنيه.

وسجل سعر أردب الذرة الرفيعة ”محلى” ”حورس”: 2000 جنيه، بينما سجل سعر أردب الذرة الشامية: 1850 جنيه، فيما سجل سعر طن كورن فلاك ”ذرة أرجنينى” 14200 جنيه، وسجل طن بذرة الصويا SB مستورد: 40300 جنيه، كما سجل كسب صويا محلى 44%: 26500 جنيه، فيما سجل طن كسب صويا 46% محلى: 27500 جنيه، وسجل سعر طن كسب صويا مستورد :26500 جنيه.

وبلغ سعر طن صويا فول فات “مستورد”: 36900 جنيه أرضه، فيما بلغ طن صويا فول فات ”محلى”: 36500 جنيه ”أرضه، وبلغ سعر صويا هاى فات 43% ”مستورد”: 28600 جنيه ”أرضه”، فيما بلغ سعر صويا هاى فات 43% ”محلي”: 23800 جنيه ”أرضه”.

وسجل سعر طن كسب عباد +36% :17000 جنيه، فيما سجل جيلوتين ”مستورد”: 48000 جنيه، وسعر طن رده بران محلى: 8000 جنيه، وسجل جيلوتين ”محلى”: 47000 جنيه، فيما سجل سعر طن النخالة الخشنة: 8800 جنيه (الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح 300 جنيه.

وبلغ سعر طن أعلاف بادى 22200 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 22000 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 21850 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ21650 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ21450 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 20800 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 20700 جنيه للطن ، وبلغ سعر طن علف بياض 14%بـ 20500 جنيه.